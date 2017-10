Eva aus Lucka ist Miss Goldene Henne

Lucka/Leipzig. Sie hat es geschafft! Eva Anna-Lena Zorn aus Lucka ist die Miss Goldene Henne 2017. Wenn am Freitag nächster Woche die begehrten Preise an prominente Sportler, Künstler und Entertainer vergeben werden, steht die 20-Jährige aus der Altenburger Land auf der TV-Bühne, zeigt sich vor 4500 Zuschauern in der Messehalle und einem Millionenpublikum vor den Fernsehbildschirmen.

Die Zeitschrift SuperIllu, die gemeinsam mit einer Sektkellerei die Miss-Wahl initiiert hat, verkündete die Juryentscheidung am Donnerstag via Internet. „Ich kann’s noch gar nicht richtig fassen, ich freu mich so“, jubelte Eva, kaum dass sie’s erfahren hatte. Wochenlang hat die Studentin auf diesen Moment der Wahrheit gewartet – und zahlreiche OVZ-Leser unterstützten sie auf dem Weg dorthin, gaben im Voting für die Luckaerin ihre Stimme ab. Schließlich galt es für Eva, sich gegen die starke bundesweite Konkurrenz durchzusetzen.

„Wir haben die Miss Goldene Henne zum ersten Mal ausgeschrieben, und mehrere hundert Frauen haben sich beworben“, berichtet Martina Scheiner, stellvertretende Chefredakteurin der Super-Illu. Mitte September stand fest, wer es unter die Top Ten geschafft hat – danach rührte Eva noch mal so richtig die Werbetrommel – in Lucka, bei ihren Tanzfreunden, bei den Kommilitonen. Und per Video auf lvz.de. Die Jury legte Wert auf Ausstrahlung und Persönlichkeit. „Jede Bewerberin hätte den Sieg verdient“, sagte Jurymitglied Mareile Höppner – doch nur Eva schaffte es bis ans Ziel. „Meine Mutter hat fest daran geglaubt , dass ich es packe. Und jetzt bin ich mega aufgeregt bei dem, was da auf mich zukommt. Es wird bestimmt eine tolle Erfahrung.“

Schon am Donnerstag starteten erste Vorbereitungen, wurde Maß genommen für das rote Abendkleid, das für Eva und ihren großen Auftritt extra angepasst wird. Nächste Woche stehen weitere Probentermine zu Ablauf und Aufgaben an. Bis zum großen Tag, dem 13. Oktober, wenn die Luckaerin neben Moderator Kai Pflaume und den Laudatoren auf der Bühne steht, ihnen die Preise reicht. MDR und RBB übertragen die Show ab 20.15 Uhr live.

Für den größten deutschen Publikumspreis gibt es 40 Nominierte in den Kategorien Entertainment, Schauspiel, Musik und Sport. Zusätzlich vergibt eine Jury noch Preise für Politik, Charity und Lebenswerk. Auf der Liste der potenziellen Preisträger stehen unter anderem Horst Lichter und Florian Silbereisen, die Kelly Family und Die Toten Hosen, Senta Berger und Heiner Lauterbach, Nico Rosberg und Laura Dahlmeier.

Von Kay Würker