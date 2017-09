Eva aus Lucka unter den Top 4 bei der „Miss Goldene Henne“

Lucka/Berlin. Langsam wird es ernst: Unter die letzten Vier hat es Eva Anna-Lena Zorn aus Lucka bei der Wahl zur „Miss Goldenen Henne“ der Zeitschrift Super-Illu geschafft. Das Ziel ist klar: gewinnen und als „Miss Goldene Henne“ am 13. Oktober bei der Preisverleihung der „Goldenen Henne“ in Leipzig die Preise auf die Bühne bringen. „Das wäre wirklich eine große Ehre für mich“, sagt Eva. Im Vorfeld hatte sie kräftig für sich geworben (die OVZ berichtete). Schließlich ist sie die einzige Bewerberin aus der Leipziger Region.

„Die Siegerin verkünden wir in der Ausgabe der Super-Illu, die am 12. Oktober erscheint“, erklärt die stellvertretende Chefredakteurin Martina Scheiner. Außerdem online auf der Seite www.superillu.de. Dort konnten die Leser auch für ihre Favoritin abstimmen. Es bleibt also spannend, ob die 20-jährige Eva am 13. Oktober in Leipzig auf die Bühne treten und den Preisträgern den begehrten Publikumspreis überreichen darf.

Von Tatjana Kulpa