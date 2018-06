Meuselwitz

Einen Schreckmoment erlebten am Sonntagmittag die Bewohner zweier Gebäude in der Meuselwitzer Uhlandstraße. Gegen 11.30 Uhr eilten Feuerwehr und Polizei vor Ort – und riefen wenig später einen Gasalarm aus, veranlassten eine Evakuierung. Auslöser des Einsatzes waren besorgte Mitarbeiter eines Pflegedienstes, die in einem Wohnhaus eine Patientin besuchen wollten, welche jedoch die Tür nicht öffnete.

Da die Feuerwehr austretendes Gas vermutete und dieser Verdacht nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden konnte, wurden die Anwohner des betroffenen als auch die des angrenzenden Hauses in Sicherheit gebracht. Der Gasgeruch habe sich jedoch letztlich nicht bestätigt, es konnte Entwarnung gegeben werden, berichtete die Polizei. Auch die pflegebedürftige Frau wurde wohlbehalten in der Wohnung angetroffen.

Von LVZ