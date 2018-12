Altenburg

Mehrere Jahrzehnte im selben Job, das ist in der heutigen Zeit alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Auf 30 Jahre bei Theater& Philharmonie Thüringen blickt Evelyn Böhme-Pock zurück. Seit heute ist die Pressereferentin im wohlverdienten Ruhestand. Grund genug, sich mit ihr vorab noch auf eine Tasse Kaffee zu verabreden und gemeinsam zurückzublicken.

„Das mit dem Singen wurde nichts“

Dass Evelyn Böhme-Pock irgendwann einmal am Theater landen würde, war eigentlich schon von Kindesbeinen an klar. „Meine Mutter hat mich schon als Kind immer mit nach Gera ins Theater genommen, gerade auf Kinder wirkte dieses Haus ja auch ganz toll“, blickt sie zurück. Ursprünglich habe sie sich als Sängerin gesehen, „aber dann wurde ich älter und vernünftiger und habe gemerkt, das mit dem Singen wird nichts“, erzählt sie schmunzelnd.

Der neue Plan: Dramaturgie sollte von nun an die Richtung sein, erste Erfahrungen beim Arbeitertheater in Greiz folgten. Und doch kam am Ende alles anders. „Ich wollte eigentlich Theaterwissenschaften studieren, hatte auch ein Einser-Abi“, beschreibt Böhme-Pock ihre Voraussetzungen. Allein, die Verantwortlichen in der DDR teilten ihren Berufswunsch nicht. „Stattdessen gab es ein Angebot, Tierärztin zu werden.“

Als ein erneuter Anlauf auch im zweiten Jahr nicht fruchtete, habe sie „eben genommen, was ging – und das waren Bibliothekswissenschaften“. Beinahe zehn Jahre war sie im Anschluss als Bibliothekarin tätig, studierte jedoch parallel im Fernstudium der Uni Leipzig Kulturwissenschaften.

So kannte man Evelyn Böhme-Pock 30 Jahre lang: Am Schreibtisch, stets im Dienst als Pressereferentin für Theater&Philharmonie Thüringen. Quelle: Ronny Ristok

Als Pressemitteilungen noch auf der Schreibmaschine verfasst wurden

Letztlich war es dann eine glückliche Fügung, die ihr doch noch den Weg in den Schauspielbetrieb ebnete. „Ich habe in Gera nach einer Beschäftigung angefragt. Zufälligerweise ging da gerade die damalige Pressereferentin Annerose Kirchner. Und Helga Klinger, die heute im Theaterverein aktiv ist, hat mich sofort eingestellt“, blickt sie zurück.

Mit damals, im Oktober 1988, sei ihr Beruf heute nicht mehr zu vergleichen. „Wir haben die Pressemitteilungen auf der Schreibmaschine verfasst, mit Durchschlägen gearbeitet. Die gingen dann zur Post – oder wurden, wenn es schnell gehen musste, auch einfach von uns zu Fuß in die Redaktionen getragen.“ Es war eine aufregende Zeit. „Wir haben unsere eigene Theaterzeitung, den ,Theaterspiegel’ herausgegeben, das war gerade in der DDR nicht immer einfach, da Drucksachen sehr genau beobachtet wurden“, erinnert sie sich.

Sieben Intendanten und zehn Marketingleiter

Nach dem Fall der Mauer wurde nicht nur Böhme-Pocks Arbeitsablauf, sondern auch die Ostthüringer Theaterlandschaft ordentlich umgekrempelt. Insbesondere die Fusion der beiden Häuser in Gera und Altenburg brachte tiefgreifende Veränderungen mit sich. Der Anfang, das weiß sie noch, sei alles andere als reibungslos verlaufen.

Vor allem Michael Grosse, Intendant von 1996 bis 2000, habe sich redlich bemüht, den frisch fusionierten Standort geeint voranzubringen, „er hat aber zu seiner Zeit auch die meiste Dresche kassiert“, findet sie deutliche Worte. Trotzdem, der heutige Status als einziges Fünfspartenhaus in Thüringen rechtfertige den nicht immer einfachen Zusammenschluss.

Seitdem hat Evelyn Böhme-Pock viele führende Köpfe kommen und gehen sehen. „Ich habe sieben Intendanten und zehn Marketingleiter erlebt“, zählt sie mit feinem Lächeln auf. Auch ein festes Büro habe sie in all den Jahren nie gehabt, „wir sind oft umgezogen, die Bedingungen haben sich ständig geändert“.

Das Theater, sagt Evelyn Böhme-Pock, sei immer ihre große Leidenschaft gewesen. Quelle: Mario Jahn

Theater blieb 30 Jahre lang immer spannend

Missen möchte sie jedoch keine einzige Minute ihrer Zeit bei Theater& Philharmonie Thüringen. „Es war ein Privileg, über 30 Jahre so vielfältiges Theater zu sehen und hautnah zu erleben“, betont sie ausdrücklich. Viel ist ihr im Gedächtnis geblieben, etwa die Uraufführung der Oper „Die sechste Stunde“, für die der damalige Intendant René Serge Mund 2004 mit Regisseur Johann Kresnik ein echtes Schwergewicht gewinnen konnte und „die Weltpresse nach Altenburg kam“. Andere Werke, wie „Hoffmanns Erzählungen“, hat sie über die Jahre in drei Versionen gesehen – immer anders, aber immer spannend.

Privates Glück am Theater gefunden

Und auch privat hat das Theater Evelyn Böhme-Pock Glück gebracht. „Meinen Mann habe ich in Gera kennengelernt, er war dort als Bühnen- und Kostümbildner tätig.“ 1992 war das – und bis heute verbindet die beiden die Liebe zum Theater, zu den Welten und Geschichten, die auf den Brettern zum Leben erweckt werden.

„Das hat unserer Beziehung nicht geschadet“, bekennt Böhme-Pock augenzwinkernd. „Wir können uns wunderbar über Inszenierungen austauschen und sind dabei meistens sogar einer Meinung.“ Und auch sonst half das ähnliche Tätigkeitsfeld dabei, Verständnis zu schaffen, für lange Abende oder frühe Morgen.

Und die Freude am Theater bleibt in der Familie. Ihre Tochter, kann Böhme-Pock berichten, arbeitet bei der Luxemburger Philharmonie. Dort dürfte nun im Ruhestand sicherlich ein Besuch anstehen. „Und wir haben schon Karten für die Salzburger Festspiele im Sommer“, kann sie berichten. Da wird dann „Oedipe“ gezeigt – Evelyn Böhme-Pock ist schon voller Vorfreude.

Der Nachfolger: Toni Rack Mit dem Abgang von Evelyn Böhme-Pock wird Toni Rack neuer Medienreferent bei Theater& Philharmonie Thüringen (TPT). Der 31-jährige Jenaer studierte Kulturmanagement und Kommunikationswissenschaft in Jena. Seine Abschlussarbeit verfasste er zur Fusion der Theater Altenburg und Gera. In verschiedenen Laienorchestern und Chören sammelte er Arbeitserfahrung im Theaterumfeld. Über die klassische Pressearbeit hinaus soll Rack auch den Bereich Social Media betreuen. Neben der bereits existierenden Facebook-Seite soll so ab 2019 auch eine TPT-Präsenz auf Instagram starten.

Von Bastian Fischer