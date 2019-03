Altenburg

Am Sonntag wurde der Leitstelle der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) kurz vor 16 Uhr in der Einsteinstraße festgestellter Gasgeruch gemeldet. Die Altenburger Feuerwehr rückte ebenso mit Kameraden der Freiwilligen und der Berufswehr an, um ein mögliches Leck zu lokalisieren. „Tatsächlich wurde gegen 18 Uhr in einem Regenablaufrohr in der Einsteinstraße Gasgeruch festgestellt. Da aber keine unmittelbare Gefahr bestand, konnte der Einsatz der Feuerwehren abgebrochen werden“, so Altenburgs Feuerwehrchef Meik Zimny. „Konkret handelte es sich um die Hausnummern 46 bis 50 in der Einsteinstraße“, so Ewa-Sprecherin Carola Blümel.

Kein Leck gefunden

„Die Messungen haben ergeben, dass in einem Fallrohr Gasgeruch aufgetreten ist. Dabei handelt es sich um eine Methangaskonzentration, die vermutlich aus der Kanalisation stammt“, erklärte Blümel. Daraufhin wurde das Fallrohr in Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Unternehmen getrennt. Eine Kontrollmessung ergab aber, dass keine Gaskonzentration mehr vorhanden war“, so Blümel weiter. Eine Gefährdung von Personen habe aufgrund des schnellen Handelns von Feuerwehr und Ewa zu keiner Zeit bestanden. Alle Gasversorgungs- und -installationsleitungen seien in Ordnung.

Weitere Prüfungen angekündigt

Um jedoch ganz sicher zu gehen, kündigte die Ewa aber für den Montag weitere Kontrollmessungen an. Zudem werde ab kommender Woche eine Fachfirma mit Spezialgeräten die Leitungen großräumig auf eventuelle Schäden untersuchen. „Sind diese Ergebnisse ebenfalls negativ, liegt die Ursache für die Gaskonzentration im Abwasserkanal“, teilt die Ewa weiter mit. Mit Verkehrseinschränkungen während der Messungen sei nicht zu rechnen.

Von Jörg Wolf