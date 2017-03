Als Lüge und Verleumdung hat der ehemalige Chef des Altenburger Flugplatzes jenen Grund bezeichnet, mit dem er im Dezember 2014 entlassen wurde. Beim Prozessauftakt gegen diese Kündigung am Mittwoch in Gera wurde deutlich gemacht, dass Jürgen Grahmann einen Architekten genötigt haben soll, für Leistungen an dessen Privathaus kein Geld zu verlangen.