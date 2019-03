Nobitz

Zu den am besten gehüteten Geheimnissen der Nobitzer Flugzeugsammler gehört es, wenn ein neues Luftfahrzeug angeschafft werden soll. Am Samstagvormittag wurde ein solches Geheimnis gelüftet. Ein LKW war aufs Gelände der Flugwelt gerollt, und hinter der Plane kam ein Kamow K26 zum Vorschein. Ein Mehrzweckhubschrauber aus den 1970ern mit abnehmbarer Frachtkabine hinter dem Cockpit, der zum Beispiel fürs Verteilen von Düngemitteln genutzt wurde. Für die Gruppe um Vereinschef Frank Modalek ein bewegender Augenblick. Die Freude über den Hubschrauber war den Männern genauso anzumerken wie die Erleichterung, dass er nun in Nobitz steht.

Ersatzteile aus Tschechien

Immerhin: Zwischen dem Moment, als der Gabelstapler langsam und vorsichtig den Rumpf der Maschine von der Ladefläche des LKW hob und dem ersten Kontakt zum slowakischen Vorbesitzer lagen über zwei Jahre. „Das ist immer eine langwierige Sache, wie üblich in der Luftfahrt. Und in der Regel gibt immer mehrere Interessenten“, kommentierte Modalek mit leuchtenden Augen das Abladen der rund zehn Hubschrauberteile, die Tage zuvor in Nitra, einer Stadt im Westen der Slowakei, von Vereinsmitgliedern demontiert worden waren.

Der Prolog zur Geschichte spielte im Sommer 2017 im Flugweltmuseum in Nobitz. „Wir wollten gerade dicht machen, da höre ich jemanden Tschechisch reden“, erinnerte sich Frank Modalek. Weil der Verein dringend ein Ersatzteil für seine Let Z37 benötigte, wurde Modalek hellhörig. Denn jenes Agrarflugzeug wurde seinerzeit in der Tschechoslowakei gebaut. Modalek sprach den Gast an und der sagte zu, sich kümmern zu wollen, und vermittelte später einen Kontakt zu Flugzeugsammlern in seiner Heimat, wo es das Ersatzteil gab – und das sich die Leute um Modalek natürlich selbst abholten.

Ein Hubschrauber im Angebot

In der Slowakei angekommen, wurde natürlich die dortige Sammlung von den Thüringer Flugzeugfreunden besucht und bestaunt. Beim Fachsimpeln über die MiGs, die dort zwischen anderen Militärmaschinen sehen, fiel Modalek der K26 auf. „Ich habe zu den Leuten gesagt, der passt doch gar nicht in eure Sammlung, wollt ihr den nicht verkaufen?“ Zur Überraschung der Flugweltler entgegneten die Sammlerkollegen, dass sie tatsächlich darüber nachdenken, den Hubschrauber zu veräußern.

Wieder zurück, setzten die Nobitzer alles daran, den angebotenen Deal abzuschließen. „Wir wollen ja gern unsere Sammlung ziviler Luftfahrzeuge ausbauen“, erklärte Modalek, während die 350 PS starken Sternmotoren des Hubschraubers abgeladen wurden. Was aber damals zunächst geklärt werden musste, war das Beschaffen des Kaufpreises in Höhe von 4000 Euro. Sponsoren halfen, wohl auch wieder die Vereinsmitglieder. Diese sorgten auch für den Transport, den Mitglied Udo Teichmann übernahm. Modalek: „Wir mussten nur den Sprit zahlen.“

Zur Galerie Die wohl letzte große Reise des alten Sowjet-Hubschraubers war eine Fahrt im LKW: Zerlegt in seine Komponenten, kam am Samstagvormittag ein Kamow K26 in Nobitz an. Er soll die Sammlung des Museums Flugwelt Nobitz erweitern.

Das Restaurieren dauert Monate

Unter strengster Geheimhaltung reifte das Geschäft bis zum Abschluss. In einem Hangar in Nitra zerlegte dann Bernhard Hofmann die Maschine für den Transport. Zwei Tage haben sie gewerkelt, erzählte Hofmann, kurz bevor der Doppelrotor abgeladen wurde. Diese gegenläufigen Rotoren seien das Besondere am K26, erklärte Modalek begeistert.

Wenn am 6. April die Saison bei der Nobitzer Flugwelt startet, spielt der Hubschrauber aber noch keine Rolle. Das Restaurieren wird Monate dauern.

Von Jörg Reuter