Thomas Hepprich ist ein lebhafter, fröhlicher Mensch. Der gebürtige Altenburger spricht schnell, manchmal überholt ihn dabei fast die eigene Zunge. Doch wenn er derzeit auf den Prößdorfer See zu sprechen kommt, zeigen sich Sorgenfalten auf seiner Stirn. Dass der See nicht wie andere Gewässer sei, sei ja seit Jahren kein Geheimnis mehr. „Aber so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie“, ist sich Hepprich sicher.

Angst, dass See verlandet

Was den passionierten Schwimmer so auf die Palme bringt, wird deutlich, wenn sich der Blick auf das Gewässer im Norden des Kreises richtet: Statt geschlossener Wasseroberfläche werden derzeit immer mehr Sandbänke im See sicher. Auch das Ufer hat sich deutlich verbreitert: An manchen Stellen ist der Uferbereich um mehrere Meter breiter als noch zu Beginn des Jahres.

Es ist ein Trend, den Hepprich laut eigener Aussage schon seit Längerem beobachten kann. „Ich komme seit Jahren regelmäßig zum Schwimmen her, bin im Sommer nahezu täglich hier“, erklärt er. Auch in der Vergangenheit sei über die Sommermonate immer wieder Wasser verdunstet, allerdings noch nie in solchen Größenordnungen. Seine Sorge ist, dass der See mittelfristig großflächig verlandet, vielleicht sogar ganz verschwindet. „Er ist ja ohnehin nicht so tief, an vielen Stellen kann man sogar hindurch laufen, statt zu schwimmen.“

Tiefste Stelle nur noch 5 Meter

Ähnlich kritisch, allerdings nicht ganz so düster, fällt die Einschätzung von Tobias Pesch aus. Der Vorsitzende des Luckaer Angelvereins, der den Prößdorfer See seit Jahren bewirtschaftet, hat die Entwicklung ebenfalls genau verfolgt. „Wir haben in diesem Jahr allein im Sommer etwa 85 Zentimeter Pegel verloren“, bilanziert er im Gespräch. Das habe deutliche Auswirkungen: „Früher lag die tiefste Stelle des Sees bei etwa 7,40 Metern. Inzwischen sind wir noch bei etwa 5 Metern.“

Die Folgen merken nicht nur die Badegäste, die öfter stehen als schwimmen können, sondern auch die Petrijünger. Wo früher problemlos geangelt werden konnte, erheben sich nun Sandbänke, Fische suchen sich andere, tiefere Stellen, die Angler müssen folgen. „Man kann sich nicht mehr auf Gewohntes verlassen“, verdeutlicht Pesch die Situation.

Lösungen sind teuer

Ein Umstand, mit dem man sich am Prößdorfer See womöglich künftig arrangieren werden muss, sollten Rekordsommer wie in diesem Jahr zur Normalität werden. „Das meiste Wasser geht über Verdunstung verloren, es fehlt einfach ausreichend Niederschlag. Dazu kommt, dass auch zu wenig Schnee fällt“, erklärt Pesch. Außerdem werde bereits seit den Neunzigern kein Wasser mehr aus dem Groitzscher Dreieck zugeleitet.

Halte die Entwicklung an, sei es durchaus möglich, dass der See irgendwann – wie bereits früher einmal – wieder in zwei einzelne Gewässer zerfalle. Abhilfe sei derzeit nicht in Sicht, auch wenn so manche Lösung diskutiert werde. „Es gibt etwa die Idee, die Dachabwässerung von Prößdorf in den See zu leiten. Allerdings ist sehr fraglich, ob dafür Fördermittel eingeworben werden können.“

Wasserqualität ist nach wie vor top

Trotzdem: Gänzlich schwarz will auch Tobias Pesch die Situation nicht sehen. Denn während andernorts im Kreis im Zuge der Hitzewelle die Gewässer und die Tierwelt teils erheblichen Schaden genommen haben, sei Prößdorf in dieser Hinsicht glimpflich davon gekommen. „Ein Fischsterben hat es bei uns nicht gegeben, den Tieren geht es nach wie vor prächtig“, freut er sich. Und auch die Wasserqualität des Sees ist nach wie vor über jeden Zweifel erhaben. Man habe regelmäßige Kontrollen durchgeführt, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Das Urteil war stets gleich: hervorragend.

