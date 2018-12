Meuselwitz

Viel Betrieb dürfte am Sonnabend in der Meuselwitzer Schnaudertalhalle herrschen. Das zumindest ist die Hoffnung von Christopher Köhler, Präsident des FSV Meuselwitz. Zum zweiten Mal veranstaltet der Verein in der Halle ein großes Benefizturnier und möchte entsprechend viele Besucher begrüßen können.

Ab 9 Uhr wird gekickt

Insgesamt 13 Nachwuchsmannschaften, so Köhler, treten gegeneinander an – acht Teams aus der Altersklasse der F-Jugend und vier aus der G-Jugend. Jeweils eine Mannschaft stellt der FSV selbst, „dazu kommen viele Gäste, etwa vom ZFC Meuselwitz, aus dem Landkreis, aber auch aus dem Leipziger Raum“, zählt der Vereinschef auf. Ab 9 Uhr rollt der Ball, werden die jeweiligen Sieger ausgespielt.

Geld für Hospiz, Kinderheim und Jugendarbeit

Gekickt wird, nach der Premiere im vergangenen Jahr, auch diesmal wieder für den guten Zweck. „2017 konnten wir über 3500 Euro an Spenden einwerben, die zu gleichen Teilen dem Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg, dem Meuselwitzer Bildungszentrum (MBZ) und unserer Jugendarbeit zukamen“, blickt Köhler zurück.

Da das MBZ inzwischen Insolvenz anmelden musste, soll der entsprechende Anteil diesmal dem Altenburger Kinderheim Sonnenland gespendet werden. „Der Grundgedanke des Turniers ist ohnehin, dass Kinder für Kinder spielen sollen, das Geld nicht an Erwachsenen-Projekte gehen soll. Da passt das Sonnenland natürlich wunderbar“, erklärt Christopher Köhler.

Köhler : Der Gesellschaft etwas zurückgeben

Mit dem Turnier wolle man der Verantwortung als Verein, der Gesellschaft mit den Mitteln des Sports auch etwas zurückzugeben, gerecht werden, so Köhler. Entsprechend wird die gesamte Veranstaltung über ehrenamtliches Engagement getragen. „Die Eltern unserer Kinder werden Kuchen und andere Speisen sowie Getränke verkaufen“, kündigt er an. Jeder auf diese Weise eingenommene Cent komme den angedachten Spendenzwecken zu.

Wer auf anderem Weg Spenden möchte, kann dies unter Angabe des Verwendungszwecks „ Benefizturnier“ auf dem Konto des Fußballsportvereins Meuselwitz tun. Sparkasse Altenburger Land, IBAN: DE 7683 0502 0012 0400 5784. Der Verein stellt Spendenquittungen aus.

Von Bastian Fischer