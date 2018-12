Monstab

Eine Spezialfirma war am Montag sowie am Dienstag dabei, ein Feld im Monstaber Ortsteil Wiesenmühle akribisch zu untersuchen. Die mit Bagger und Sonden bewaffneten Experten waren aber keineswegs Schatzsucher oder sonstige Abenteurer, sondern gingen einen kreuzgefährlichen Verdacht auf den Grund: Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Zeitzeuge hatte auf der Gemeinderatssitzung Ende 2017 davon berichtet, dass er an jener Stelle im Erdreich den Verdacht auf Blindgänger hat.

Augenzeuge macht detaillierte Beschreibungen

Diese Aussagen waren auch glaubwürdig, da der Mitteiler 1945 den Vorfall mit eigenen Augen beobachtet hatte, als alliierte Bomber die Munition dort abgeworfen hatten. Er sagte weiter, die Bombentrichter mitsamt Bombe selber gesehen zu haben. Aber dann sei die Rote Armee eingerückt und habe statt einer Entschärfung angewiesen, die Trichter einfach zuzuschütten, informierte die Chefin der Verwaltungsgemeinschaft Rositz, Anja Dallek. Monstab gehört zur VG Rositz.

Aufgrund dieses Hinweises gab die VG ein Gutachten in Auftrag, bei dem Luftbildaufnahmen aus dieser Zeit zu Rate gezogen wurden. „Und tatsächlich ging aus dem im Mai diesen Jahres vorliegenden Gutachten hervor, dass sich an den besagten Punkten Bombentrichter befanden. Dementsprechend erließ die VG einen Bescheid an die Erbengemeinschaft, der das besagte Grundstück gehört, mit der Auflage, das Areal untersuchen und beräumen zu lassen. Allerdings gab es um die Umsetzung noch ein rechtliches Tauziehen, da die zahlungspflichtige Erbengemeinschaft gegen den Bescheid in den Widerspruch ging. Der landete letztendlich vor Gericht, das aber im November der VG Recht gab und die Suche anordnete.

Statt Bomben finden sich Rohr und Brunnen

„Jetzt erfolgte die Überprüfung durch eine Fachfirma, die erst an den beiden besagten Stellen baggerte und tatsächlich zwei Störkörper fand, bei denen es sich aber nicht um Altmunition handelte. Es waren konkret ein Eisenrohr und ein mit Schienen sowie einer Blechplatte abgedeckter Brunnen“, so Dallek.

Am Dienstag wurde nochmals detailliert mit Sonden nachgesucht, aber nichts gefunden – auch, nachdem der zugeschüttete Brunnen wieder geöffnet und das Wasser abgepumpt worden war. Dort fand sich aber ebenfalls nichts Explosives. „10.30 Uhr konnte am Dienstag die Fläche offiziell für munitionsfrei erklärt werden“, so die VG-Chefin.

Von Jörg Wolf