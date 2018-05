Beim Sturm Friederike hat sie ihre Flügel verloren, doch das Publikum hält ihr die Treue. Etliche Gäste besuchten am Pfingstmontag die geschundene hölzerne Lady in Lumpzig, feierten am Fuße der Bockwindmühle ein ausgelassenes Mühlenfest. Die Einnahmen aus diesem Tag fließen in die Reparaturen.