Fahrräder, Schlüssel und mehr: Fundbüro Altenburg zieht Bilanz

Altenburg. Im Altenburger Fundbüro hat sich im Laufe des Vorjahres wieder einiges angesammelt: Fahrräder, Handys, Schlüssel, Schmuck und vieles mehr wurden 2017 in der Neustadt 7 abgegeben, teilte die Stadtverwaltung mit. Wer dergleichen findet, sollte es umgehend ins Fundbüro bringen. Denn oft meldet sich der rechtmäßige Besitzer und erhält den Gegenstand zurück. Aus der jetzt vorliegenden Jahresbilanz des Fundbüros geht hervor, dass 2017 insgesamt 167 Fundsachen abgegeben worden sind, 2016 waren es mit 173 nur wenig mehr. In immerhin 54 Fällen wurde das Fundstück seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben, 2016 war das in 53 Fällen so.

Besonders häufig gingen 2017 neben den erwähnten Schlüsseln, Handys und Fahrrädern auch Dokumente, Spielwaren sowie Schmuck verloren. So warten derzeit 113 Fundgegenstände in der Neustadt 7 auf ihre Eigentümer. Auch im Vorjahr landeten zahlreiche Funde aus dem Klinikum Altenburger Land im städtischen Fundbüro. Dabei handelt es sich in einigen Fällen um Gegenstände, die schon längere Zeit im Klinikum gelegen haben. Es kann sich also für jene, die meinen, im Krankenhaus etwas verloren zu haben, lohnen, im Fundbüro nachzufragen.

Aus verschiedenen Gründen gelangen längst nicht alle Fundstücke zurück in die Hände der rechtmäßigen Besitzer. Deshalb wird auch in diesem Jahr wieder eine Online-Versteigerung von Fundgegenständen durchgeführt. Wenn die gesetzlich vorgeschriebene Frist abgelaufen ist, ohne dass Besitzer oder Finder Ansprüche angemeldet haben, werden Fahrräder und andere Fundstücke via Internet angepriesen. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gemacht.

Wer sich für die Online-Versteigerungen interessiert, kann sich unter www.loprio.de einloggen. Möglich ist zudem der Gang über die Internetplattform der Stadt ( www.altenburg.eu). Dort ist unter „Fundbüro online“ eine Verlinkung angelegt. Telefonisch ist die Behörde unter 03447 594347 zu erreichen.

Von ovz