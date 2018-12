Altenburg

Am 6. März 2019 ist es soweit – die Fairplay-Soccer-Tour macht wieder in Altenburg Station. Wie schon in den vergangenen Jahren findet traditionell im Rahmen der deutschlandweiten Tour das Regionalturnier in der Altenburger Wenzelhalle ab 14 Uhr statt. Es folgen das Landesfinale von Thüringen am 10. März in Apolda und das Bundesfinale vom 24. bis 28.Juli in Prora auf Rügen.

Aus diesem Anlass fand kürzlich im Altenburger Friedrichgymnasium ein erstes Meeting mit dem Vizepräsidenten der Deutschen Soccerliga e.V., René Tretschok, statt. Tretschok, der bei Chemie Wolfen und dem Halleschen FC Chemie das Kicken lernte, 1997 mit Borussia Dortmund Champions- League-Sieger wurde, dazu zweimal Deutscher Meister mit der Borussia und Bundesligaspieler in Dortmund, Köln und bei Hertha BSC war, konnte mit Steffi Pöschel (Sparkasse), Sascha Seide ( Mastercard) und Jörg Schünke (LSB Thüringen) sowie dem Schulleiter des Friedrichgymnasiums, Thomas Lahr, Mitstreiter und Förderer der Turniere begrüßen.

Über 85 Teams werden 2019 in Altenburg erwartet

„2018 am 7. Juli war in Altenburg ein tolles Turnier. Wir freuen uns, am 6. März 2019 wieder in Altenburg zu sein“, merkte Tretschok eingangs an. Die Fairplay-Soccer-Tour hat in Thüringen eine lange Tradition, wurde 2008 begonnen. In Altenburg werden im nächsten Jahr wieder über 85 Teams erwartet.

2018 waren bundesweit 22 000 Teilnehmer zu verzeichnen. Für 2019 sind 42 Turniere geplant, die acht Landesfinals und das Bundesfinale in Prora beinhalten. „In Prora werden neben den Bundesfinalisten auch wieder internationale Teilnehmer und Gäste antreten“, versicherte Tretschok.

Das Altenburger Turnier am 6. März wird wieder in vier Altersklassen (AK 6-10, 11-13, 14-17 und Ü 18) für Mädchen und Jungen durchgeführt. Am Turniertag ist die Anmeldung noch bis 13 Uhr möglich. Die Spielzeit beträgt drei Minuten, ein Team besteht aus 3 Spielern. Es werden der sportliche Erfolg und das Fairplay bewertet. Die Einhaltung von Fanregeln ist ebenfalls wichtig.

Das Turnier ist kostenfrei, es wird keine Startgebühr erhoben. Auch über das Fairplay ist wieder eine Qualifikation für das Landesturnier möglich.

Sparkasse spendiert T-Shirts für zwölf Mannschaften

Steffi Pöschel von der Sparkasse Altenburger Land, die wieder das Turnier unterstützt, betonte, dass die ersten zwölf Mannschafts-Anmeldungen, die ab sofort möglich sind, mit T-Shirts ausgerüstet werden. Zum Turnier in der Wenzelhalle wird die Sparkasse auch den Info-Stand präsentieren.

Jörg Schünke und Gerald Gehlich vom Landessportbund Thüringen merkten an, dass schon seit Jahren die Soccer-Tour unterstützt und helfend begleitet wird. Helfer werden so auch am 6.März in der Wenzelhalle vor Ort sein. „Wir wollen wieder mit diesem Turnier die Schulen und Sportvereine zum Mitmachen motivieren, vor allem Mädchen und Migranten sollen den Weg in die Wenzelhalle finden“, betonte Jörg Schünke. In den vergangenen Jahren waren in Altenburg schon zahlreiche Mädchenmannschaften und auch Migranten-Teams, die integriert werden, am Start.

Friedrichgymnasium will Hüpfburg gewinnen

Der LSB hat dazu auch das Projekt „Leuchtturm“ entwickelt, welches den Fairplay-Gedanken beinhaltet, wo je Fairplay-Maßnahme der Teams Lego-Bausteine zu einem Turm aufgebaut werden, der bis zu drei Metern wachsen soll. Am 6. März wird es zum Fairplay-Gedanken einen weiteren Workshop im Friedrichgymnasium geben. Laut Schulleiter Thomas Lahr hat die Soccer-Tour in Altenburg eine hohe Ausstrahlung erreicht. „Unsere Mädchen waren im Vorjahr in Prora sehr erfolgreich, 2019 wollen wir mit 20 Teams starten, so die Hüpfburg gewinnen“, teilte Lahr mit.

Eine Hüpfburg wird vom Veranstalter kostenlos für die Schule oder Verein zur Verfügung gestellt, die 20 Mannschaften auf die Beine bringt. Diese 10 mal 12 Meter große, rutschige Hüpfburg mit zwei Toren kann zum Gaudi- Fußballspielen genutzt werden.

Bei der Frage nach finanzieller Unterstützung der Kinder und Jugendlichen zur Teilnahme am Landesfinale und Bundesfinale teilte René Tretschok mit, dass man dieses Problem erkannt hat und daran arbeitet. „Ausgrenzungen dazu darf es nicht geben, wir denken über Zuschüsse nach“, merkte er noch an. Thomas Lahr fügte hinzu, dass im Altenburger Gymnasium die Schule und auch der Förderverein helfen, was „Schule“ machen sollte. Jörg Schünke betonte eine Reisekoordinierung beim Thüringer Landesfinale und Sascha Seide führte eine mögliche Unterstützung zum Bundesfinale in Prora an.

Auch Mäderschule stellt elf Mannschaften

Neben dem Friedrichgymnasium wird auch wieder die Mäderschule Altenburg mit elf Mannschaften teilnehmen, wie deren rühriger Übungsleiter Jürgen Kertscher betonte. Weiterhin werden am 6. März sicher wieder viele Schulen und Vereine in der Altenburger Wenzelhalle für Stimmung sorgen.

Von Reinhard Weber