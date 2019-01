Erfurt/Altenburg

Eine ganze Welle von Trickbetrugsversuche beschäftigt derzeit die Thüringer Polizei: Allein im Großraum Erfurt, hieß es am Dienstag, hätten Anrufer – teils mit Erfolg – über 50 Mal versucht, Bargeld oder Wertgegenstände zu erbeuten. Auch um Weimar und Jena sei es zu solchen Anrufen gekommen, teilte die Landespolizeidirektion Erfurt auf OVZ-Anfrage mit, aus dem Südraum Leipzig wurden ebenso Vorfälle gemeldet. Das Altenburger Land sei nach ersten Erkenntnissen nicht betroffen, eine entsprechende Anfrage an die Landespolizeiinspektion Gera konnte am Dienstag noch nicht beantwortet werden.

Polizei gibt Tipps für Betroffene

Die Anrufer hatten sich als Polizeibeamte ausgegeben und versucht, sich Geld und Wertgegenstände zur angeblichen Verwahrung aushändigen lassen. Die Polizei betont, dass echte Beamte niemals telefonisch nach vorhandenem Bargeld oder gar Sicherungsvorrichtungen in Wohnungen fragen und auch keine Wertgegenstände in Verwahrung nehmen. Betroffene sollten im Fall verdächtiger Anrufe die Nummer notieren, sofort auflegen und Kontakt mit der örtlichen Dienststelle aufnehmen.

Von bfi