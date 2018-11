Altenburger Land

Fast die komplette erste Jahreshälfte durften Familien aus dem Altenburger Land ihre Meinung sagen. Denn die Kreisverwaltung trieb die Frage um: „Was brauchen Familien im Altenburger Land?“ 1011 Teilnehmer gaben ihren Senf online wie offline dazu – mit dem Ergebnis: Eigentlich gibt es nichts, was die Verantwortlichen nicht schon wissen, aber sehr vieles, was trotzdem noch verbessert werden muss und soll. „Die Ergebnisse haben uns nicht überrascht, wobei diese Umfrage auch nicht repräsentativ ist, sondern ein rein subjektives Stimmungsbild zeichnet“, relativierte Dirk Nowosatko, Leiter des Fachbereiches Soziales, Jugend und Gesundheit.

Ergebnisse kratzen nur an der Oberfläche

Bedeutet im Umkehrschluss: Die Ergebnisse, die nun als Grundlage für die „Integrierte Fachplanung für Familien“ des Kreistags dienen, spiegeln nur sehr bedingt wieder, welche tatsächlichen Bedarfe Familien im Altenburger Land haben, weil sie lediglich an der Oberfläche kratzen – können. Denn so wie die Teilnahme freiwillig und damit willkürlich war, wurde auch nicht nach den einzelnen Regionen im Landkreis differenziert. Wohl aber nach dem „Status“ der beteiligten Haushalte und deren geografischer Verortung in der Stadt oder auf dem Land. So wurden die Bedarfe nach „ausgewählten Haushaltsmerkmalen“ wie „mit Kindern im Haushalt“ bzw. „mit Erwerbstätigen im Haushalt“ ausgewertet, wobei sich die Frage aufdrängt: Schließt das Eine das Andere aus?

Solides Mittelmaß in allen Bereichen

In Gänze lautet das Fazit der Befragten: Grundsolide. Oder in Schulnoten ausgedrückt: eine gute 3 in allen vier Teilbereichen: „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, „Verfügbarkeit von Bildungs- und Freizeitangeboten“, „Verfügbarkeit von Informations- und Beratungsangeboten“ sowie „Lebensqualität in Ihrem Wohnumfeld“. Mittelmaß mit Luft nach oben, das sich im Detail wie folgt darstellt:

Familienfreundlichere Arbeitsbedingungen

40 Prozent oder 409 Hauhalten wünschen sich familienfreundlichere Arbeitsbedingungen wie Gleitzeit, Heim- oder Telearbeit. Ein Aspekt, an dem auch das Landratsamt selbst gerade sehr intensiv am arbeiten ist, wie Landrat Uwe Melzer (CDU) betonte: „Was das Thema Gleitzeit/Telearbeit angeht, sind wir sehr weit vorn. Natürlich müssen wir zuerst sicherstellen, dass das Umfeld passt, der Datenschutz gewährleistet ist und in welchen Referaten sich ,home office‘ integrieren lässt. Aber ich gehe davon aus, dass wir das 2019 haben werden in einer ersten Testphase.“ Man wolle versuchen, Vorbild für andere Unternehmen zu sein, ergänzte Nowosatko im Sinne der Fachkräftegewinnung.

Mehr Information für alle

Dem Wunsch der befragten Haushalte nach mehr Beratungs- und Informationsangeboten gerechter zu werden, daran wird schon zusammen mit dem Kyffhäuserkreis und der Stadt Gera gearbeitet und das bereits online verfügbare „Fach- und Familieninformationssystem“ ausgebaut. Während es bislang nur Inhalte für Eltern bereithielt, soll es ab Frühjahr 2019 „für alle von 0 bis 100“ eine Anlaufstelle im Internet werden. Arbeitstitel: „Familienwegweiser“.

Mehr für die Jugend

Auch die 335 Haushalte, die sich mehr Jugendeinrichtungen bzw. Jugendclubs in ihrem Umfeld wünschen, setzt das Landratsamt 1,7 Millionen Euro entgegen, die im aktuellen „Jugendförderplan“ für Jugendsozialarbeit vorgesehen sind und „weiße Flecken im Landkreis bereits ausgemerzt haben“, wie Dirk Novosatko ausführte. Jedoch sei es unbedingt notwendig – so wie in allen anderen Teilbereichen auch – noch mal genauer hinzuschauen und konkrete Bedarfe zu ermitteln, wobei Tiefeninterviews Erkenntnisse bringen sollen.

Mehr soziales Miteinander

Mit Blick auf die älteste Bevölkerungsgruppe im Landkreis wünschen sich 23 Prozent der Befragten vor allem mehr soziale Kontakte und Möglichkeiten zum persönlichen Austausch – Schwerpunkt im Fachplan für Senioren und Triebfeder der so genannten „Dorfkümmerer“, wie es sie zum Beispiel bereits in Starkenberg gibt, die 2019 Zuwachs in anderen Gemeinden bekommen sollen.

Dass die ersten Ergebnisse nicht wie ursprünglich geplant bereits im März, sondern erst jetzt kund getan werden konnten, habe diverse Ursachen, so Nowosatko: „Die Rücklaufquote war anfangs sehr gering, deswegen haben wir uns entschieden, zu verlängern. Zudem war es eine Ressourcenfrage, die Auswertung der gesammelten Daten aufwendiger als gedacht.“

Von Maike Steuer