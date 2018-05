Michael Fischer-Art setzt den Nobitzer Tower in Farbe. In den nächsten fünf Wochen, so die Planung, soll das bislang triste Funktionsbauwerk des Flugplatzes eine völlig neue Anmutung bekommen. „Ich werde für die knapp 400 Quadratmeter rund 450 Kilo Farbe brauchen“, schätzt der prominente Künstler. Auf Millionen von Fliegen soll das Werk abstoßend wirken.