Faschingsauftakt im Altenburger Land

Altenburg. „Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir…“ So setzte sich am späten Nachmittag des 11.11. in Lucka ein Lampionumzug in Gang, um auf dem von Narren eingenommenen Marktplatz der Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn den Schlüssel der Stadt abzuknöpfen. Einige Stunden zuvor übernahmen auch anderorts im Altenburger Land Karnevalisten das Zepter für die kommende Faschingssaison 2018.

Mit den Worten: „Das ist ein kleines Jubiläum für mich, dass ich euch den Stadtschlüssel das elfte Mal überlassen darf“, begann die Rede, in der die Bürgermeisterin vor allem dem kulturellen Beitrag der beiden ehrenamtlichen Vereine KCB und LKC dankte. Und auch wenn es immer schwer sei, den Schlüssel an die Luckschen Narren abzutreten, gibt es für sie trotzdem einen Grund zu feiern: „Ich habe die Telefone der Stadt auf die Nummern der beiden Präsidenten umstellen lassen, damit diese sich zukünftig um klappernde Gullideckel und abgelaufene Pässe kümmern können“, witzelt Kathrin Backmann-Eichhorn.

Unterdessen tüfteln viele fleißige Helfer daran, dass das Programm läuft. Bei knappem Budget etwas auf die Beine zu stellen, sei nicht immer einfach, gibt der Präsident des Luckaer Karnevalclubs, Reinhard Klett, zu verstehen. Trotzdem läuft das Programm und die Bühne erstrahlt im Scheinwerferlicht, damit Gardemädchen und Männerballett dem Publikum bei den kühlen Temperaturen einheizen können.

Faschingsauftakt beim ZDF Zur Bildergalerie

Während der Karnevalsclub Birke nach der Schlüsselübergabe weiter nach Wintersdorf zieht, um gemeinsam mit dem Wintersdorfer Faschingsverein und dem Karnevalsclub Rositz das Kulturhaus unsicher zu machen, feiert der LKC auf dem Markt in die neue Session. Denn das nächste Wochenende wird sich freigehalten, da einige Vereinsmitglieder zum ersten Mal seit langem den Partnerverein in Wesege im Münsterland besuchen.

„A night to remember“ – Holger Markowski, Präsident der Rositzer Narren, eröffnete gemeinsam mit seiner Funkengarde den achten Faschingsauftakt der Vereine. Die Schlachtrufe „Hellau“, „Wach auf“ sowie „Gelle Hee“ scheinen bei allen Beteiligten in Fleisch und Blut übergegangen und ein gemeinsames Programm fernab von Konkurrenzdenken viel wichtiger geworden zu sein. Egal ob ein Sketch von Brigitte und Herbert Schwertfeger des WFC, die Tänzerinnen des KCB mit Darbietungen zu „Hulapalu“ oder „Bang Bang“ oder der selbstgemache Werbespot mit Publikumsbeteiligung des KCR, je später der Abend wurde, umso ausgelassener die Stimmung. Ein tierisches Vergnügen hatte das Publikum vor allem beim Rositzer Männerballett. Elefant, Tiger und Co. folgten dem Tanzbär in der ersten Reihe, der aber auch nicht so genau wusste, wann welcher Tanzschritt kam.

Faschingsauftakt in Wintersdorf Zur Bildergalerie

Ein besonderes Highlight war das große Garde-Medley der Funkengarden. Das Parkett voll von jungen Damen. Kostüme in Lila, Blau, Gelb und Grün funkelten um die Wette. Die anschließende Party im Kulturhaus startete ebenfalls besonders. Das Prinzenpaar – Saskia die Zweite und Dominik der Erste – gaben mit einem professionell getanzten Walzer die Bühne für alle Gäste frei. „Wenn es euch Spaß gemacht hat, hat es uns auch Spaß gemacht“, bedankte sich der Präsident des Wintersdorfer Faschingsclubs, Andreas Quaas, beim Publikum. Und so wird es auch den Karnevalisten in Zechau, Podelwitz oder Langenleuba-Niederhain gegangen sein, die mit ihren Veranstaltungen den Einstieg in die fünfte Jahreszeit gefeiert haben.

Von Eva Anna-Lena Zorn