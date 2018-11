Altenburg/Wintersdorf

Am 11. November sind im Altenburger Land Jahr für Jahr Hunderte auf den Beinen. In unterschiedlicher Mission: Die feiern den Auftakt der fünften Jahreszeit, die anderen den Heiligen Martin.

Narren übernehmen das Zepter

Das närrische Volk hatte am Sonntag gleich in mehreren Orten seinen Spaß. In Lucka, Rositz, Kriebitzsch und Niederhain übernahmen die Karnevalisten das Zepter. Ebenso in Wintersdorf. „Seid bereit, immer bereit – 30 Jahre Wengschdorfer Faschingszeit“: unter diesem Motto startete der Wintersdorfer Faschingsverein in seine 30. Saison. Nach dem Einmarsch mit dem Spielmannzug begrüßte Präsident Andreas Quaas die Gäste am Vereinshaus, außerdem zeigten die drei Tanzgruppen ihr Können. Am 17. November um 19.11 Uhr steigt die Auftaktveranstaltung mit den Narren aus Rositz und der Birke Lucka im Kulturhaus Schnaudertal.

Viele Teilnehmer beim ökumenischen Martinsfest

Auch die traditionellen Martinsfeste standen in mehreren Orten auf dem Programm. Eine der größten Veranstaltungen fand in Altenburg statt, wo der Martinsumzug diesmal von der katholischen Kirche in Richtung Brüderkirche führte. Nicht zuletzt das vergleichsweise angenehme Wetter sorgte für zahlreiche Teilnehmer, die mit Lampions durch die Altstadt zogen, angeführt vom Heiligen Martin hoch zu Pferde. Der römische Legionär Martin von Tours steht für Barmherzigkeit – er soll in bitterer Kälte seinen Mantel mit einem Bettler geteilt haben und wurde später zum Bischof gewählt.

Der Martinsumzug durch die Stadt erfuhr großen Zuspruch. Quelle: Mario Jahn

Auch am Montag, dem 12. November, erklingen noch einmal Martinslieder in den Straßen – konkret im Norden Altenburgs. Das Kinder- und Jugendhaus der Johanniter und die Kirchgemeinde Altenburg-Zschernitzsch laden zum gemeinsamen Martinsfest ein, das um 16.30 Uhr an der Kindertagesstätte „Am Spielplatz“ beginnt. Vom Eingang der Kita startet der Laternenumzug mit Unterstützung der integrativen Samba-Trommelgruppe „Como Vento“. Um 17.30 Uhr hält Pfarrer Andreas Gießler im Pfarrgarten der Kirchgemeinde eine Andacht. Danach gibt es das Traditionsfeuer mit Rostbratwürsten – und die Martinshörnchen werden geteilt. Eltern und Kinder sind dazu eingeladen.

Von OVZ