Altenburg

Am Sonntag ist in Altenburg-Nord ein Trinkwasserrohr gebrochen. Wie die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) mitteilte, kam es gegen 17.30 Uhr im Bereich Albert-Levy-Straße 113 zu der Havarie, weil das Rohr mit einem Durchmesser von 20 Zentimeter geborsten ist. Dadurch waren fast 40 Haushalte in der Levy-Straße zeitweise ohne Trinkwasser.

Versorgungslücke wird mit Wasserwagen geschlossen

Betroffen von der Havarie und somit zwischenzeitlich ohne kühles Nass waren die Haushalte der Hausnummern 94 bis 99 und 113 bis 116. Laut Ewa wurden sie – auch aufgrund der Hitze – aber binnen weniger Stunden wieder notversorgt – mit Trinkwasser aus einem Wasserwagen. Obwohl die Reparaturarbeiten an der Leitung unverzüglich begannen, musste diese noch am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, wieder abgebrochen werden. Grund dafür waren zwei größere Bäume im Schachtbereich, deren Standsicherheit durch das Aufgraben des Bodens gefährdet war. Denn an dieser Stelle befindet sich die Trinkwasserleitung immerhin in 2,50 Metern Tiefe.

Bäume behindern Reparatur – und müssen gefällt werden

Die Reparatur konnte jedoch am Montag um 7 Uhr fortgesetzt werden, teilte die Ewa weiter mit. Zuvor habe man sich aber mit dem Naturschutzbund Nabu und dem Altenburger Stadtförster abstimmen müssen. Schließlich mussten die Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden, waren aber schon so groß, dass sie unter die Baumschutzsatzung der Stadt fielen. Somit bedurfte es einer Ausnahmegenehmigung, um die Bäume zu fällen und die Reparaturarbeiten sachgerecht abschließen zu können. Das sollte laut Ewa-Plan bis Montagabend geschehen sein, so dass die knapp 40 Haushalte wieder über die reguläre Leitung wieder mit Trinkwasser versorgt werden können.

„Auch wenn wir das Problem binnen 24 Stunden gelöst haben, ist eine Notversorgung nicht schön“, sagte Ewa-Geschäftsführerin Andrea Schappmann zu der Havarie – gerade vor dem Hintergrund der aktuellen hochsommerlichen Temperaturen.

Von Thomas Haegeler