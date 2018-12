Meuselwitz

Eigentlich rücken die Kameraden bei einem Notfall an, jetzt schlägt die Feuerwehr Wintersdorf selbst Alarm: Der Grund sind fehlende Ausrüstungsgegenstände, die die Einsatzbereitschaft gefährden könnten. Vize-Wehrleiter Andreas Hiller überreichte dem Meuselwitzer Stadtrat auf dessen jüngster Sitzung deshalb einen Investitionsplan für die Jahre 2019 bis 2021, aus dem hervorgeht, was alles fehlt und wie es in den nächsten drei Jahren ersetzt werden müsste.

Mängel seit Wochen bekannt

Hiller erklärte, dass der Meuselwitzer Stadtbrandmeister schon seit Wochen, bei einigen Teilen seit Monaten Kenntnis hat, welche Gegenstände nicht vorhanden oder defekt sind. Allerdings werde nichts unternommen, um diese zu beheben, weshalb die Wintersdorfer nun den direkten Gang zum Stadtrat wählten.

Größtes Problem dabei ist das Rettungsboot für den Haselbacher See, das in den vergangenen Jahren geleast wurde. Diesen Vertrag habe die Stadtverwaltung zum 1. Dezember gekündigt, erklärte Hiller. Die Wintersdorfer Wehr könne deshalb keine Rettungseinsätze auf dem Gewässer durchführen. Er erinnerte den Stadtrat an etliche Einsätze in den vergangenen Jahren, als beispielsweise gekenterte Schiffe geborgen, Menschen gerettet und auch tote Personen gesucht und gefunden wurden.

Verstoß gegen Verordnung

Ebenso in der Mängelliste stehen nicht vorhandene Warnwesten für Gruppenführer und Einsatzleiter. Was auf den ersten Blick als Lappalie erscheint, entpuppt sich als Gesetzesverstoß, denn solche Westen für Führungskräfte sind laut Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung zwingend vorgeschrieben. Gegenüber der OVZ brachte Hiller ein Problem vor, was die Gesundheit der Kameraden schädigen könnte. Die erst kürzlich bei einer Brandbekämpfung verschmutzte Einsatzkleidung könne nicht gesäubert werden, sei aber mit Rußpartikeln versetzt und mit gefährlichen Ausdünstungen kontaminiert. Eine Reinigung sei aus Kostengründen in diesem Jahr nicht mehr möglich, gab Hiller die Begründung seines Stadtbrandmeisters wieder.

Luckaer Wehr springt ein

Bürgermeister Udo Pick (BfM) äußerte sich bei der Stadtratssitzung lediglich zum fehlenden Rettungsboot. „Wir sind nicht gesetzlich verpflichtet, eine Wasserrettung vorzuhalten.“ Dafür sorgten nun die Kameraden von Lucka.

Das aber sei nur begrenzt möglich, erwiderte darauf Hiller. Denn das Luckaer Boot sei zu klein und zu schwach. Das habe sich bei Einsätzen bereits herausgestellt.

Von Jens Rosenkranz