Kriebitzsch

Die Kameraden der Meuselwitzer Stützpunktwehr sowie der umliegenden Wehren hatten einen im sprichwörtlichen Sinne heißen Start in die Woche. Schon am Montagnachmittag gegen 15:45 Uhr kam es aus bislang unbekannten Gründen auf einem bereits abgeernteten Feld zwischen Meuselwitz und Heukendorf, entlang der B 180, zu einem Brand. Rund zwei Stunden dauerten die umfangreichen Löscharbeiten, bei der neun Feuerwehren eingesetzt waren. Schaulustige sollen dabei die Löscharbeiten behindert haben. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

„Ausbruchsort war wieder einmal der dort verlaufende Wirtschaftsweg. Der Wind an diesem Tag trieb die Flammen in hoher Geschwindigkeit in Richtung Bahndamm und B 180. Ein Überspringen des Feuers über Bahn und Straße konnten wir glücklicherweise verhindern. Sonst hätte das Feuer durchaus auch ein dort in der Nähe stehendes Wohnhaus bedrohen können“, so der Meuselwitzer Wehrleiter Marcel Jankowski.

Nach den Bränden ermittelt auch die Polizei

Im Einsatz war am Dienstag auch die Polizei, die mittlerweile ermittelt. Denn es brennt derzeit sehr oft in der Ecke des Landkreises. Allein zwischen dem 29. Juni und dem gestrigen Dienstag sind insgesamt 23 Feuer, allesamt Ödland- und Feldbrände, rund um Meuselwitz aktenkundig.

Und der Ärger ging weiter. Die Feuerwehren mussten sogar gleich zweimal zu Feldbränden ausrücken. Einmal ging die Meldung vom Haselbacher See ein, wozu neben der Feuerwehr Meuselwitz und Wintersdorf auch die Kameraden aus dem sächsischen Regis eilten. „Aber das erwies sich dann glücklicherweise als nicht so dramatisch“, so Jankowski. Und kurze Zeit später ging es nochmals exakt an jene Stelle, an der es bereits Montag gebrannt hatte. Am Bahndamm musste die Feuerwehr einige Glutnester ablöschen. Vermutlich schwelte dort heruntergefallene Kohle vor sich hin.

„Ich kann nur mit Nachdruck an alle Kraftfahrer und Passanten appellieren, nicht Zigarettenkippen bei dieser Dürre einfach achtlos wegzuwerfen oder am Rand eine Feldes mit heißem Katalysator zu parken“, so der Wehrleiter.

Von Jörg Wolf