Ferien-Spielspaß in Meuselwitz

Meuselwitz. Ein volles Programm zum Start des Meuselwitzer Kinderferiensommers hat das Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Meuselwitz (SJFZ) am Montagvormittag auf die Beine gestellt.

Hüpfburg, Torwandschießen, Großfeldschach, Bastelstraße, Kinderschminken, Glücksrad, Vorstellung der Feuerwehr Meuselwitz und vieles mehr läutete den Beginn des 14-tägigen Programms in Meuselwitz ein.

Bereits zum 20. Mal findet das Ferienprogramm für die Kinder statt und hat damit schon eine richtige Tradition in der Schnauderstadt. „Alle Veranstaltungen sind immer sehr gut besucht beziehungsweise ausgebucht“, sagt Simone Lenz von der Stadt Meuselwitz. „In den 20 Jahren gab es noch keine Veranstaltung, die wir wegen zu weniger Teilnehmer absagen mussten.“

Für Kinder und Jugendliche haben die Stadt und viele Vereine wieder ein Programm auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann. Los ging die Veranstaltungsreihe damit, dass die Kleinen sich auf die Spuren der Natur begeben konnten. In der Gartenanlage „Gemeinnutz“ – vor der ehemaligen Gaststätte Erholung – wurden in Begleitung des Heimatvereins Meuselwitz selbstständig Vogelhäuschen zusammengebaut. Weitere Termine sind ein Leichtathletik-Schnupperkurs am Mittwoch, Selbstverteidigungskurse oder Tennis. Außerdem werden Ausflüge zum Haselbacher See oder zum Reit- und Fahrverein Wintersdorf unternommen.

Von Tatjana Kulpa