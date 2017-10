Festgottesdienst mit Denkmalweihe in Altenburg

Die Sanierungsarbeiten an der Bartholomäikirche sind auf der finalen Zielgeraden. „Am Dienstag können wir zum 500. Jahrestag der Reformation auch den Abschluss der mehrjährigen Arbeiten feiern“, so der geschäftsführende Pfarrer Sandro Vogler. Der steckt derzeit mit Blick auf diesen gewichtigen 31. Oktober ebenfalls in den abschließenden Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum Reformationstag.