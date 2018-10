Altenburg

Über diesen Tag werden die Altenburger noch lange reden. Tausende, darunter unzählige Gäste der Stadt, sind an diesem Sonntag auf den Beinen, um das Altenburger Land in seinen schönsten Facetten hochleben zu lassen. Anlass und Programm könnten kaum größer sein: Nicht nur das Landeserntedank- und das Landestrachtenfest gilt es zu feiern, auch das Altenburger Bauernreiten hat sein 200-jähriges Jubiläum. So wird der Tag der Altenburger für die Traditionsbegeisterten im Lande zu einem kleinen Thüringentag. Ein Stelldichein der Trachtenträger und Heimatvereine, der Landwirte und Lebensmittelproduzenten, der Kirchen und Künstler.

Bereits um 9.30 Uhr startete dieser außergewöhnliche Sonntag mit einem ersten Höhepunkt, dem ökumenischen Erntedank-Gottesdienst. Mehrere Hundert Gäste hatten sich dazu am Rande des Kleinen Festplatzes eingefunden – darunter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und weitere Landespolitiker. Auf der Bühne: Vertreter der Kirchen der Stadt, von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland über die Katholische Kirchgemeinde bis hin zur Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde und der Freien evangelischen Gemeinde. „Das Erntedankfest verbindet Tradition und aktuelle Tagesthemen. Es ist ein Fest für die Sinne, für Herz und Verstand“, sagte Superintendent Henrich Herbst aus Weimar, der Regionalbischof Diethard Kamm vertrat. Herbst führte jene Menschen vor Augen, die vor Armut und Aussichtslosigkeit aus ihrer Heimat flüchten, und ermunterte, hierzulande mehr „Zutrauen in die Kraft des Teilens“ zu entwickeln.

Der Altenburger Posaunenchor und Jugendliche der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde begleiteten den Gottesdienst akustisch. Und nicht nur sie: Auch das Trommeln von Traktormotoren und Pferdewiehern mischte sich in die Klangkulisse. Denn einen Steinwurf entfernt bereiteten sich bereits zahlreiche Teilnehmer für den großen Festumzug vor. Ein enormes Aufgebot an Fahrzeugen, Trachten-, Fahnen- und Kostümträgern. Und eine enorme Logistik, damit in Zeit und Ablauf alles funktioniert.

Zunächst lief alles wie am Schnürchen: Sogar ein paar Minuten vorfristig, kurz vor 11 Uhr, setzte sich der Tross in Bewegung. Doch dann der Schreck: Drei Fuhrwerke hatten sich verspätet – und standen dem Umzug in der Teichvorstadt im Weg. Was tun? Aufgeregte Absprachen an den Funkgeräten von Stadtverwaltung und Polizei. „Es gibt nur eine Möglichkeit: Die Verspäteten müssen an der Kolonne vorbei und sich an geplanter Stelle einreihen“, sagte Susanne Stützner vom Kultur- und Veranstaltungsmanagement der Stadt Altenburg. Kein leichtes Unterfangen auf der engen, südöstlichen Teichpromenade. Minutenlang quetschten sich die drei Fuhrwerke an den aufgereihten Teilnehmern vorbei, während die Kolonne wartete – und MP Ramelow die knappe halbe Stunde Stehzeit unter anderem mit einem Erntedankapfel überbrückte.

Erst um 11.20 Uhr setzte sich der Tross schließlich in Bewegung. Und die geduldig wartenden Schaulustigen – Tausende an den Straßenrändern vom Teichplan bis zum Lindenau-Museum – wurden fürs Ausharren belohnt. Sie erlebten einen rund einstündigen Festumzug, der wohl ohne Zweifel als das größte Ereignis an diesem großen Tag der Altenburger in Erinnerung bleiben wird.

