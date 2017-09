Feueralarm in der Altenburger Sparkasse

Altenburg. Großes Aufsehen am Montag gegen 8.45 Uhr auf dem Altenburger Kornmarkt. Mit Martinshorn und Blaulicht rollte die Feuerwehr an, stoppte an der Ecke Moritzstraße. Einsatzziel: die Filiale der Sparkasse Altenburger Land. Feueralarm. Deren Belegschaft hatte zu diesem Zeitpunkt das Gebäude bereits verlassen und sich am Straßenrand versammelt. Einen Brandherd konnten die Kameraden allerdings nicht entdecken. „Es handelte sich um eine technische Störung“, erklärte Janet Schnelle von der Sparkasse. Der Fehler sei nun lokalisiert und werde behoben. „Die Filiale musste für rund 20 Minuten geräumt werden.“ Doch das habe gut geklappt, dank regelmäßiger Übungen. Und da ohnehin erst um 9 Uhr geöffnet wird, waren auch kaum Kunden betroffen.

Von Kay Würker