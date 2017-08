Feuerteufel am Meuselwitzer Busbahnhof

Meuselwitz. Feuerteufel haben am Wochenende am Meuselwitzer Busbahnhof Schaden angerichtet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach vor Ort am Samstag gegen 11.45 Uhr ein Brand aus, bei dem der überdachte Wartebereich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die bisher unbekannten Täter hatten an der Rückwand gezündelt. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht nun die Brandstifter – und nimmt Hinweise zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 03447 4710 entgegen.

Von Kay Würker