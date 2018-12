Windischleuba

Es war keine allzu lange Debatte, die der Entscheidung voraus ging: Der Windischleubaer Haushalt für 2019 steht. Einstimmig passierte das Papier am vergangenen Donnerstag den Gemeinderat der Pleißenaue-Kommune.

Insgesamt kann die Kommune mit einem ausgeglichenen Haushalt in die kommenden zwölf Monate gehen. 2,2 Millionen Euro im Verwaltungs- stehen 725 000 Euro im Vermögenshaushalt gegenüber. Die allgemeine Rücklage ist mit 68 000 Euro (Mindestbetrag: 40 000 Euro) noch angemessen gefüllt – zumal für 2019 eine Zuführung von gut 23 000 Euro avisiert wird. Der kommunale Schuldenstand beläuft sich im kommenden Jahr noch auf 176 000 Euro. „Das sind 91 Euro pro Kopf“, bilanzierte Bürgermeister Gerd Reinboth ( CDU). „Läuft alles nach Plan wird Windischleuba 2021 schuldenfrei sein.“

Kreisumlage erneut gestiegen

Den größten Haushaltsposten bildet auch im kommenden Jahr die Kreisumlage, die erneut gestiegen ist. Wurden 2018 noch 637 000 Euro fällig, muss die Gemeinde im kommenden Jahr 707 000 Euro nach Altenburg überweisen. Das sei, so Reinboth, eine der stärksten Erhöhungen im gesamten Kreis. Eine „Riesensauerei“ sei das, ärgerte sich das Gemeindeoberhaupt.

In Sachen Investitionen werden in Windischleuba in 2019 zwar kleinere Brötchen gebacken – trotzdem sollen einige Vorhaben umgesetzt werden. So sind im Vermögenshaushalt etwa 13 000 Euro für die Kameraden der Feuerwehr eingestellt, die davon ein oder mehrere Posten einer nicht unerheblichen Liste von Neuanschaffungen finanzieren können – die Auswahl reicht von Rettungsschere und Spreizer bis zu einer Wärmebildkamera. Ebenfalls unterstützt wird die örtliche Kita. Dort sollen perspektivisch neue Möbel angeschafft sowie eine Duschtrennwand erneuert werden – 7000 Euro stehen hierfür bereit. Obendrauf kommen noch einmal 1000 Euro Unterstützung für die von der Kirchgemeinde vorangetriebene Sanierung des Kirchturms in Bocka.

Ausgaben für Straßen, Bauhof , Feuerwehr und Schuldentilgung

Weitere Mittel sind für etwaige Arbeiten bei Straßenbeleuchtung und -bau (je 20 000 Euro) vorgehalten, für die notwendige Ersatzbeschaffung eines Baggerladers für den Bauhof sind 17 000 Euro veranschlagt. Für die Anschaffung von digitaler Funktechnik für die Feuerwehr sind 25 000 Euro im Haushalt eingeplant – bei entsprechender Förderung sinkt der kommunale Anteil jedoch auf 10 000 Euro. Ob dieser Posten 2019 auch tatsächlich belastet wird ist indes unklar. Gleiches gilt für die bereitgestellten 30 000 Euro, die bei erfolgreicher Ausschreibung des Breitbandausbaus im Kreis als Eigenanteil der Kommune fällig werden.

Größter Haushaltsposten abseits der Investitionen sind weitere 61 000 Euro, die zur Kredittilgung vorgesehen sind.

Von Bastian Fischer