Kriebitzsch

Wenn eine Feuerwehr ein rundes Jubiläum feiert, dann geht es schnell mal richtig heiß zu. Auch bei den Kriebitzscher Kameraden, die am Wochenende das 110-jährige Bestehen ihrer Wehr begingen. „Schon unser Festakt am Freitagabend war mit rund 100 Gästen gut besucht“, so Wehrleiter Karsten Köhler. Jedermann konnte dann am Tag darauf mit den Floriansjüngern feiern.

Und die hatten sich für diesen besonderen Tag wirklich ein ansprechendes und die Feuerwehr in den Mittelpunkt stellendes Programm einfallen lassen. „Immerhin liefen die Vorbereitungen dafür schon seit rund einem Jahr“, so der Wehrleiter. So konnten sich auch Nicht-Feuerwehrleute höchstpersönlich in jenen Handgriffen ausprobieren, die jeder Kamerad in seiner Ausbildung erlernt. „Schläuche kuppeln und auch mal das Probetragen unserer dicken Einsatzkleidung gehörten dazu“, so Köhler.

Auch eine ganze Reihe von Schauvorführungen waren vorbereitet. Höhepunkte gab es da schon einige: „Zweifellos die Einsatzübung der Rositzer Kameraden, die zeigten, wie eine eingeschlossene Person aus einem Auto gerettet wird. Aber auch die sich am Abend anschließende Einsatzübung, bei der Festgäste von uns einen Funkmeldeempfänger erhielten und kurzerhand zu aktiven Feuerwehrleuten wurden, die so ein Einsatzszenario hautnah erlebten“, erklärt Köhler.

Am späteren Nachmittag sowie am Abend war die Besucherresonanz auch etwas besser, als noch gegen Mittag und am frühen Nachmittag. „Hier hat wohl die Hitze etliche abgehalten, bei uns vorbei zu schauen. Ein paar mehr Gäste hätten wir uns schon gewünscht“, meinte der Wehrleiter.

Sahnehäubchen: Zwei Besucher stießen zum Fest gleich zur Feuerwehr, so dass sich die Anzahl der aktiven Feuerwehrleute von 13 auf 15 erhöht. „Weiter kommen 15 Frauen und Männer in unserer Alters- und Ehrenabteilung sowie 16 Kinder in unserer Jugendwehr im Alter zwischen sechs und 17 Jahren hinzu“, zählte Karsten Köhler auf.

Von Jörg Wolf