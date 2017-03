Lödla. Zu einer Ausbildung der besonderen Art hatten am Freitagnachmittag die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lödla alle interessierten Bürger eingeladen. Auf dem regulären Ausbildungsplan der aktiven Feuerwehrleute stand ohnehin der richtige Umgang mit Handfeuerlöschern. „Wie das jedes Jahr einmal Thema ist“, so Wehrleiter Jens Hertzsch. „Aber im Ernstfall brauchen nicht unbedingt wir, sondern jeder so einen Feuerlöscher. Deshalb wurde vor einigen Jahren die Idee für so eine öffentliche Ausbildung geboren“, so Hertzsch. Das entsprechende Wissen bringt der Feuerwehrchef ohnehin aus seinem Beruf mit: In Altenburg verdient er in einem renommierten Brandschutzbüro seine Brötchen und ist somit tagtäglich mit Feuerlöscher & Co. unterwegs.

Und immerhin neun Interessierte fanden sich neben den Kameraden am Gerätehaus ein. „Wenn ein Brand entsteht, dann ist es doch ganz wichtig, das Löschmittel richtig und effizient zu handhaben. Nur so kann man die Gefahr wirkungsvoll bekämpfen“, so der Experte in einer kurzen theoretischen Einweisung. Immerhin wichtig zu wissen: Welcher Löscher wird für welches Feuer gebraucht. Und wie handhabe ich das Gerät dann richtig. Ein paar mehr Interessenten hätten sich die insgesamt 23 aktiven Kameraden schon gewünscht. Auch Albrecht Pooch, der diese kurze Weiterbildung gerne nutzte. „Fast jeder hat doch so einen Feuerlöscher im Haus. Aber wann braucht man den schon einmal. Das will ich heute genau wissen“, sagte Pooch.

Und bei der Theorie blieb es an dem Nachmittag dann auch nicht, sondern es wurde noch richtig heiß: Wie die roten und unter Druck stehenden Zylinder Flammen schnell ersticken, zeigten die Kameraden an einem richtigen Feuer. Sicher gelegt in der eigenen Brandschale, versteht sich.

Auch in der Zukunft wollen Lödlas Floriansjünger solche offenen Angebote an die Bevölkerung machen.

Jens Hetzsch weiß aus eigenen Erfahrungen, wie schnell man einen Feuerlöscher im Ernstfall braucht: „Als in Altenburg der historische Friseursalon saniert wurde, hatten die Bauarbeiter offensichtlich Folienbahnen mit der Heißluftpistole verlegt. Und dabei hatten sie aus Versehen wohl einen Glutherd geschaffen, der nach Arbeitsschluss weiter kokelte. Wir haben den entstehenden Rauch in unserer Firma gleich nebenan glücklicherweise bemerkt. Und mit ein paar Feuerlöschern konnten wir die Gefahr bannen.“

Von Jörg Wolf