Windischeluba. Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Windischleuba ist um einen nagelneuen Einsatzwagen reicher. Im Rahmen des Maibaumsetzens hat Bürgermeister Gerd Reinboth (CDU) das lang ersehnte Modell vom Typ Mercedes Sprinter förmlich an die Kameraden übergeben. Es handelt sich um ein sogenanntes Vorausfahrzeug samt feuerwehrtechnischer Bestückung. Gebaut hat es die Firma Binz Ambulance- und Umwelttechnik aus Ilmenau. Kostenpunkt: 80 000 Euro. „Die Gemeinde hat die Anschaffung über zwei Jahre lang zu 100 Prozent finanziert“, verrät Ortsbrandmeister Holger Naumann und ergänzt: „Dem Bürgermeister und den Bürgern gilt deshalb unser großer Dank.“

Der knallrote Neuzugang ermöglicht schnelles Ausrücken auch mit wenig Personal. Die Idee dahinter: Bei Alarm fährt der diensthabende Einsatzleiter zusammen mit einem kleinen Trupp zum Ereignisort, verschafft sich einen Überblick über die Situation und erteilt dann per Funk erste Anweisungen an die anderen Einsatzwagen. „Die sind nämlich schwerer und brauchen deshalb etwas mehr Zeit“, erläutert Naumann. Der Sprinter bietet bis zu fünf Personen Platz, bringt 3,5 Tonnen auf die Waage und kann damit auch ohne Lkw-Führerschein bedient werden. „Es war uns wichtig, dass grundsätzlich jeder Kamerad am Steuer sitzen kann“, so der Ortsbrandmeister.

An Bord sind unter anderem zwei Atemschutzgeräte, ein Rettungsrucksack mit medizinischer Ausrüstung, eine Kettensäge, Absperrmaterial für Straßenunfälle sowie Werkzeug, um Türen im Notfall rasch zu öffnen. Wasser wird hingegen keines mitgeführt. Naumann: „Der Wagen dient eben vor allem der Lageerkundung.“

Eine an der Seite ausziehbare Markise soll eine umfassende Patientenversorgung auch bei widrigen Wetterverhältnissen garantieren. Das neue Vorausfahrzeug, für das ein älteres Modell gegangen ist, befindet sich bereits offiziell im Dienst. Im vergangenen Jahr musste die Windischleubaer Wehr nach eigenen Angaben zu insgesamt 15 Einsätzen ausrücken.

Von Matthias Klöppel