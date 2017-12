Feuerwehr rettet Pferd bei Wintersdorf aus der Schnauder

Meuselwitz. Jähes Ende eines Ausritts in der Nähe von Wintersdorf: Am Mittwochnachmittag ist ein Reitpferd nahe der Gröbaer Straße in die Schnauder gerutscht und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

„Wir sind gegen 15 Uhr durch die Rettungsleitstelle Gera alarmiert worden. Über Funk kam nur das Einsatzstichwort Tierrettung, Pferd in der Schnauder“, schilderte der Meuselwitzer Wehrleiter Marcel Jankowski. Solcherart tierische Einsätze kennen die Kameraden aus Meuselwitz schon. „Wir hatten da schon einige Tiere in verschiedenen Notlagen, beispielsweise einen Dachs, eine Schlange oder auch eine Ziege, aber ein Pferd fehlte uns bislang noch“, meinte Jankowski mit einem Schmunzeln. Wenngleich man den Einsatz natürlich sehr ernst genommen habe.

Mit 14 Kameraden rückten die Meuselwitzer Floriansjünger an, neun hatten die Wintersdorfer dabei. 23 Kameraden bei einem Einsatz vor Ort sei eine sehr gute Zahl. Aber die Alarmierung sei auch zu einer sehr günstigen Zeit erfolgt. „Offensichtlich hatte die Reiterin zuvor versucht, mit dem Pferd über den recht schmalen Graben zu springen, damit es sich beizeiten an solche Hindernisse gewöhnt. Aber das Tier scheute offensichtlich und landete in der Schnauder“, so Jankowski. Die Reiterin überstand den Vorfall hingegen schadlos.

Glücklicherweise hatte die Besatzung eines gerade vorbeifahrenden Krankenwagens das Dilemma bemerkt und rasch Alarm geschlagen. Und auch vom nahen Heimathof des Vierbeiners, dem Reitclub Wintersdorf, war schon Hilfe in Form eines Traktors im Anmarsch. „Gemeinsam ist es uns so gelungen, das Pferd aus seiner Notlage zu befreien. Mit Schläuchen haben wir mit vereinten Kräften das Tier regelrecht herausgezogen und so aus seiner misslichen Situation befreien können.“

Auch eine Tierärztin kam vorsichtshalber vor Ort, um das Tier zu untersuchen. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte sie mit Ausnahme des Schreckens am Tier keinerlei ernsthafte Blessuren feststellen, wenngleich Marcel Jankowski dazu nichts Genaues mit absoluter Sicherheit sagen konnte.

Von Jörg Wolf