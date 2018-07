Altenburg

Aufregung gab es am Mittwoch gegen 14.45 Uhr am Großen Teich in Altenburg. Dort war mitten auf dem Wasser ein Ruderboot gekentert und die Insassen – ein Mann und ein Kind – hingen im Wasser und drohten zu ertrinken.

Glücklicherweise war es kein ernster Notfall, sondern „nur“ eine Einsatzübung der Altenburger Berufsfeuerwehr. Wehrchef Meik Zimny und ein Helfer hatten kurz zuvor die beiden Opfer, spezielle Puppen für solche Übungen mit dem Echtgewicht eines Menschen in dem jeweiligen Alter, auf dem Gewässer ins Wasser gelassen und dann Alarm geschlagen.

„Alle Kameraden der aktuellen Wachschicht wussten nichts von der Übung, die zum Inhalt hatte, den Anfahrtsweg bei regem Verkehr und natürlich die schnelle Menschenrettung zu testen. Binnen neun Minuten war die Feuerwehr da und wenige Minuten später beide Opfer aus dem See raus. Das war sehr gut“, konstatierte der Feuerwehrchef zufrieden.

Solche Übungen am größten innerstädtischen Gewässer in Altenburg finden regelmäßig für die Löschprofis statt. „Im Sommer wie im Winter“, betonte Zimny. Auch die dritte Wachschicht der Löschprofis wird noch so ein Alarm ereilen. Wann, dies verriet Zimny selbstverständlich nicht.

Zur Galerie Aufregung gab es am Mittwoch gegen 14.45 Uhr am Großen Teich in Altenburg. Dort war mitten auf dem Wasser ein Ruderboot gekentert und die Insassen – ein Mann und ein Kind – hingen im Wasser und drohten zu ertrinken. Es handelte sich allerdings um eine Übung.

Von Jörg Wolf