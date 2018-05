Klausa

Ein Fahrzeugbrand am Rande der Straße zwischen Klausa und Altmörbitz beschäftigte am Donnerstag Feuerwehren und Polizei. Gegen 12 Uhr stand dort ein Skoda in Flammen. Der 85-jährige Fahrer konnte sich laut Polizei zwar noch aus dem Auto befreien, musste jedoch schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Es sei noch unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte, teilte die Polizei auf OVZ-Anfrage mit – die Ermittlungen laufen aktuell. Einen Unfall hat es offenbar nicht gegeben. Obwohl die Kameraden der Nobitzer Feuerwehr schnell zur Stelle waren, sei das Fahrzeug komplett ausgebrannt.

Von OVZ