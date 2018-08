Altenburg

Kerstin Gabler konnte es nicht mehr mit ansehen. „Ich habe lange meine Gusche gehalten, aber als ich Mittwoch zwei Ratten ums Haus in der Teichstraße 19 huschen sah, war für mich das Maß voll.“ Die Anwohnerin machte Fotos von der mal wieder aufgebrochenen Eingangstür und dem zugemüllten Inneren und ihrem Unmut in den sozialen Medien Luft. Eine heftige Diskussion mit über 70 Kommentaren entbrannte, nicht selten genährt von Wut und Unverständnis für solche Schmuddelecken.

Nach OVZ-Anfrage bei der Stadt kam sofort Bewegung in die Sache: „Das ging ja schnell!“, kommentierte Gabler und beobachte sichtlich überrascht die Berufsfeuerwehr Altenburg dabei, wie sie am Freitagmittag die Eingangstür und Gitter vorm Schaufenster mit Holzlatten neu verrammelte. Ein Tropfen auf den heißen Stein sei das, denn das Ungeziefer-Problem lasse sich so nicht eindämmen, merkte Gabler an. „Da liegen überall Essensreste und aufgeplatzte Müllsäcke rum. Das zieht das Viehzeug doch magisch an!“

Seit Jahren schon steht das Gründerzeithaus in der Teichstraße 19 leer und war in der Vergangenheit öfter Ziel von Vandalen und Zündlern.

Kerstin Gabler macht der tägliche Anblick des verfallenden Gebäudes traurig. „Es ist so schade, wie das vergammelt. Das liegt direkt an einer Hauptstraße unweit vom Kino und dem Großen Teich. Altenburg ist mehr als nur Marktplatz. Aber mit sowas lockst du keine Touristen an.“

Von Maike Steuer