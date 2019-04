Langenleuba-Niederhain

Die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Langenleuba-Niederhain ist auch Stützpunktfeuerwehr für das Wieratal. Deswegen müsse die Kommune drei Fahrzeugstellplätze vorhalten, erklärte am Dienstag Bürgermeister Carsten Helbig ( SPD) zur Gemeinderatssitzung. Doch bis jetzt gibt es nur zwei Stellplätze im Gerätehaus. Einen dritten zu schaffen, habe die Gemeinde bis jetzt vor sich hergeschoben und – hart an der Legalität schrammend – einen Schuppen als Unterstand genutzt, so Helbig.

Das gehe in Zukunft so nicht mehr, weil in Niederhain ein Einsatzleitwagen des Landkreises stationiert wird. Aus diesem Grund müsse das Gerätehaus nun erweitert werden, wofür im Gemeinderat die Planung vergeben wurde. Für über 30 000 Euro beauftragte das Gremium ein Altenburger Planungsbüro mit der Projektierung des Anbaus. „Am Ende wird das Haus dann drei statt wie jetzt zwei Tore haben“, erläutert Helbig.

Gemeindeeigene Garage wird repariert

Deutlich weniger kostet die Reparatur einer gemeindeeigenen Garage im Mühlenweg. Am alten Kreuzgewölbe müsse dringend der Putz erneuert werden, weil die Garage einen Mieter habe, wurde die Auftragsvergabe begründet. Reichlich 2400 Euro erhält dafür eine Firma aus Ziegelheim.

Neben den Bausachen wurden auch zwei Verwaltungsangelegenheiten behandelt. Zum einen votierte der Gemeinderat einstimmig dafür, die Entschädigung der Wahlhelfer anzuheben. Bisher gab es für den Sonntagsdienst an der Urne 15 Euro, zukünftig werden es 20 oder – wenn wie diesmal zwei Wahlen auf einen Termin fallen – 30 Euro sein. „Wir hoffen so, mehr Leute dafür zu begeistern“, hieß es erklärend dazu.

Grundstücksangelegenheiten werden geklärt

Zum anderen beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, sich um offene Grundstücksangelegenheiten rund um die inzwischen abgestufte Landesstraße 2462 zu kümmern. Vereinfacht ausgedrückt, können man sagen, dass der Verlauf der Fahrbahn nie ganz exakt mit dem in den Flurkarten eingezeichneten übereingestimmt hat. Nach der Sanierung könne sich wieder etwas verschoben haben, erklärt das Bauamt. Nach einer kürzlich erfolgten Vermessung müssten nun die entsprechenden Teilflächen erworben werden. Dafür geht Langenleuba-Niederhain in Vorkasse, erhält aber die Kosten vom Land zurück, weil der Grundstückserwerb rückwirkend noch in die Zuständigkeit des Landes fällt.

Von Jörg Reuter