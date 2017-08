Feuerwerk-Spektakel „Flugplatz in Flammen“ in Nobitz abgesagt

Rositz/Nobitz. Laut knallende Farbenpracht am Himmel über dem Flugplatz Nobitz wird es in diesen Jahr nicht geben. Die für August angesetzt dritte Auflage der Veranstaltung „Flugplatz in Flammen“, zu der im vergangenen Jahr rund 5000 Besucher kamen, wurde abgesagt. Das bestätigte jetzt der Organisator, die Firma „Dreamfireworks“ aus Rositz. „Wir haben alle unsere Veranstaltungen abgesagt“, so Firmenchef Thomas Fechteler. Die Gründe dafür gehen niemanden etwas an und seien privat, sagt der professionelle Feuerwerker gegenüber der OVZ. Auf Nachfrage erklärt er, seine Firma laufe weiter. Abgesagt sein lediglich die Events.

Über die Hintergründe der Entscheidung sprechen auch die Verantwortlichen im Flugplatz nicht. Geschäftsführer Frank Hartmann erklärt nur, dass die Firma bei ihm abgesagt hätte und das keine Ersatzveranstaltung dafür geplant sei.

Ebenfalls abgesagt wurde die Veranstaltung „Sternenzauber“, die am 1. und 2. September in der Neuen Landschaft Ronneburg stattfinden sollte. Medienberichten zufolge ist dem örtlichen Veranstalter Phönix Fireworks der Partner abgesprungen. Wie es weiter heißt, sei der Grund dafür, dass die Sommerveranstaltungen des Partners in diesem Jahr nicht sonderlich gut gelaufen seien, weshalb er keine weiteren Veranstaltungen aufnehmen wollen. Ob es sich bei dem Partner um die Rositzer Firma handelt, ist aber nicht klar.

Von Jörg Reuter