Firma fällt im Altenburger Westen zu viele Bäume – Stadt will weitere Ersatzpflanzungen

Der Bau der Seniorenanlage Jahnpark schlägt weiter hohe Wellen in Altenburg. So bestätigten sich Anwohner-Beschwerden, dass auf dem Grundstück an der Geraer Straße Bäume gefällt wurden, die laut gültigem Bestandsplan hätten erhalten werden müssen. Die Stadt strebt als Ausgleich zusätzliche Ersatzpflanzungen an.