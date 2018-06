Altenburg

„Wer interessieren will, muss provozieren“, sagte Frank Hartmann, der Geschäftsführer des Leipzig-Altenburg Airports. Und das ist – rein optisch – gelungen: Am Freitag wurde der von Künstler Michael Fischer-Art gestaltete Tower des Flugplatzes offiziell fertiggestellt – in geselliger Runde mit geladenen Gästen, die bei der Gelegenheit gleich zahlreich ihr Signum hinterließen.

Wie berichtet, arbeitete der 49-Jährige seit Mitte Mai an dem Nobitzer Höhe-Punkt, auf dem er diverse Höhepunkte der lokalen Geschichte und Gegenwart verewigte. Luther und Barbarossa finden sich wieder, der Skat und die Roten Spitzen, der Prinzenraub und die Spirituosen.

Bei der Besichtigung des von Michael Fischer-Art gestalteten Towers nutzten die Gäste die Gelegenheit, am Fuße des Bauwerks ihr Signum zu hinterlassen. Quelle: Mario Jahn

Vor allem aber das Geschehen auf dem Flugplatz, das Fischer-Art in den vergangenen Wochen permanent vor Augen hatte: Geschäfts- und Kunstflieger, Drohnen, selbstfahrende Autos. Eine startende Rakete ist auch dabei – man wird ja noch träumen dürfen. „Rund 50 Prozent des Gesamtwerks hier ist spontan entstanden“, erzählte der Künstler – inspiriert nicht zuletzt von Zaungästen, die Anregungen und Fotoapparate mitbrachten und einmal sogar Quarkkuchen.

Schritt für Schritt zum Mal-Finale

Der Tower ist nun um rund 450 Kilo Farbe schwerer, ein Viertel davon schützende Grundierung. Den Turm auf lange Sicht witterungsfest zu machen, darum ging es schließlich in erster Linie. Aus Notwendigkeit wurde dann Kunst. Beglichen wurden die mehr als 30.000 Euro Kosten aus Fördermitteln und Spenden.

