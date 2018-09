Wenn an einem Sonntag der gesamte Landkreis in Bewegung scheint, kann nur Tag des offenen Denkmals sein. Ob Rote Spitzen, Thüringer Hof oder bis an die Grenzen des Landkreises nach Wolperndorf: Überall wimmelte es von Neugierigen Freunden alter Häuser und geschichtsträchtiger Orte. Die OVZ begab sich auf Rundreise.