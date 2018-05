Altenburg

Ende April erweiterte das Fernbusunternehmen Flixbus sein Streckennetz. Die Fahrzeuge halten nun in Markkleeberg und bei Belantis. In Altenburg gibt es bislang allerdings keinen Stopp der meist grünen Busse. Dabei könnten Fernbusse die Region stärker mit großen Metropolen verknüpfen.

Die nächstgelegenen Stopps von Flixbus liegen somit in Zeitz und Gera. Seit April 2014 fahren von Zeitz aus zweimal täglich Busse nach Halle und Berlin. Binnen eineinhalb Stunden erreicht der Fernbus Halle, Kostenpunkt 5 Euro. Nach dreieinhalb Stunden steigt der Passagier aus Zeitz in der Regel in Berlin aus, die Fahrt kostet 15 Euro.

Ebenfalls seit April 2014 steuern die grünen Busse Gera an. Mittlerweile fahren die Busse von dort aus auf direktem Weg in 20 Städte. Etwa nach Berlin, Frankfurt, Köln, Dresden, Mainz und Prag. Auch Zwickau und Chemnitz werden von Fernbussen angefahren.

Insgesamt kommen dieses Jahr 140 Halte im deutschsprachigen Raum zum Flixbus-Streckennetz hinzu. Ein Anschluss von Haltestellen in Altenburg oder der Region sei zu einem späteren Zeitpunkt „keinesfalls ausgeschlossen“, sagte ein Sprecher von Flixbus. Das Fernbusunternehmen wolle vor allem auch Klein- und Mittelstädte an den internationalen Fernverkehr anschließen. Konkrete Pläne für Flixbusse in Altenburg gebe es aber noch nicht.

Von Theresa Held