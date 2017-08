Flugplatz Altenburg-Nobitz: Schlammschlacht im Prozess um Kündigung von Ex-Chef

Bereits bevor der Prozess um die Kündigung des Ex-Geschäftsführer des Flugplatzes Altenburg-Nobitz, Jürgen Grahmann, am Mittwoch am Landgericht Gera fortgesetzt wird, waschen Beteiligte schmutzige Wäsche. Der frühere Hauptbelastungszeuge Jan Godts beklagt, von Flugplatz-Seite bedroht worden zu sein, was man dort bestreitet. Zudem sind namhafte Zeugen geladen.