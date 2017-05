Premiere für das Lkw-Treffen „Trucks and Flames“ auf dem Leipzig-Altenburg Airport: Drei Tage lang bis zum Wochenende standen auf dem Flugplatz die Giganten der Landstraße in Reihe. Eingebettet in ein buntes Showprogramm, zeigten Lkw-Fahrer aus Nah und Fern ihre Schmuckstücke, ließen auch mal in die edlen Kabinen schauen.