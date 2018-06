Flugplatzfest in Göpfersdorf mit kurzem Schreckmoment

Altenburg Unwetter - Flugplatzfest in Göpfersdorf mit kurzem Schreckmoment Mehr als tausend Gäste kamen am Wochenende auf dem Flugplatz-Gelände in Göpfersdorf (Kreis Altenburger Land), wo diverse Motor- und Segelflug-Vorführungen zu erleben waren. Ein heraufziehendes Unwetter sorgte allerdings für einen kurzen Schreckmoment.

Dunkle Wolken am Samstag überm Flugplatzfest in Göpfersdorf. Die Maschinen wurden schnell in Sicherheit gebracht, später zog der Himmel wieder auf. Quelle: Foto: Mario Jahn