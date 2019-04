Nobitz

Sammler gibt es viele. Die einen interessieren sich leidenschaftlich für Münzen, die anderen für Zollstöcke und manche für Flugzeuge. „Dafür muss man schon einiges an Verrücktheit mitbringen. Aber das ist auch das Schöne bei uns“, findet Frank Modaleck, Vorsitzender des Vereins Flugwelt. Seit nunmehr 15 Jahren sammelt die Truppe um Modaleck in Nobitz ausgediente Luftfahrzeuge, um sie zu erhalten und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Mit dem Düsenjäger-Denkmal fing alles an

An diesem Wochenende startet das einzige Thüringer Luftfahrtmuseum in seine Jubiläumssaison. Dann kann unter anderem wieder der sowjetische Kampfjet MiG-21 SMT aus der Nähe betrachtet werden. Das seltene Waffensystem aus Zeiten des Kalten Krieges – die Nobitzer MiG-21 SMT ist die einzige in Deutschland – steht auch am und für den Anfang des Vereins und für die Flugzeugsammelleidenschaft seiner Mitglieder. Bekanntermaßen nutzte die Sowjetarmee den schon im Juni 1913 eröffneten Flugplatz als Stützpunkt für eine Staffel Kampfjets. Als in den 1980er-Jahren die technisch überholten MiG-21 ausgemustert und durch Jets des Typs MiG-27 ersetzt wurden, hob das 968. Jagdflieger-Regiment der Sowjetarmee die MiG-21 SMT auf ein Sockel als Denkmal.

So blieb das 1971 in Dienst gestellte Flugzeug in Nobitz erhalten. Auch nachdem die russischen Soldaten am 15. Juni 1992 abgezogen waren, blieb das Düsenjäger-Denkmal stehen. Erst etwa zehn Jahre später drohte dem historischen Kampfjet auf seinem Sockel das Ende. Das Fluggerät wurde damals durch Vandalismus schwer beschädigt. Für Flugzeugnarren wie Frank Modaleck, der als junger Mann einen Pilotenschein besaß, und Peter Fernekorn, der seinerzeit davon träumte, selbst im Cockpit einer MiG zu sitzen, war das nicht hinnehmbar.

2500 Besucher wollen die sanierte MiG sehen

Diese Einschätzung teilte damals auch der Eigentümer des Oldtimers, die Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft ( LEG), die ebenfalls die MiG-21 retten wollte. „Vier Leute aus dem Umfeld des Flugplatzes haben dann mit der LEG vereinbart, den Jet zu restaurieren“, erinnert sich Modaleck, der da noch hauptberuflich als Einweiser auf der Landebahn des Flugplatzes arbeitete.

„So ging das los“, schwelgt Peter Fernekorn in Erinnerungen und sieht die Bilder von der ersten Präsentation Ostern 2005 vor seinem geistigen Auge. Rund 2500 Besucher wollten über die Feiertage den Jet sehen. Rund zwei Jahre hat es gedauert, die MiG-21 SMT so herzurichten, als hätte sie gerade erst das Werk in Gorki verlassen. Natürlich nur optisch, was für alle Fluggeräte gilt.

Abheben kann keine Maschine mehr

Keines der inzwischen 14 Luftfahrzeuge ist flugfähig. Das würde in jeder Hinsicht den Verein überfordern, erklärt Modaleck. Und verweist auf die Vorschriften in der Luftfahrt. Nach denen sind Laufzeitbeschränkungen oder Flugstunden zu beachten, die die regelmäßige Erneuerung aller Baugruppen vom Rumpf bis zum Reifen fordern.

„Das könnten wir schon finanziell nicht leisten“, stellt der Vereinschef klar. Abgesehen davon ließe sich diese Art von Museum, das den Besuchern die Möglichkeit gibt, die Maschine aus unmittelbarer Nähe zu erleben, schon aus Sicherheitsgründen kaum mit einsatzfähigen Luftfahrzeugen betreiben. Dazu gehört auch, dass die beiden größten Maschinen der Flugwelt, der U-Boot-Jäger Breguet Atlantic, in dem die Elektronik funktionstüchtig ist, und der Transporter Transall, dessen Hydraulik unter anderem aktiv ist, betreten werden können.

Sowjet-Pilot rammt noch immer einen Nato-Jäger

Was inzwischen über 8000 Besucher pro Jahr anzieht, war Anfang der 2000er-Jahre beim Schrauben an der MiG-21 SMT so noch nicht absehbar. „Aber dabei kam die Idee auf, einen Verein zu gründen, der sich um die damals 90-jährige Geschichte des Flugplatzes kümmert“, erzählt Modaleck, der sich sodann aufmachte, eine Satzung zu erarbeiten, was am 18. Oktober 2004 die Gründung des Vereins Flugwelt zur Folge hatte. Dieser zog in die Schulungsräume der Roten Armee ein, in dem noch heute die inzwischen restaurierten Bilder zu sehen sind, auf denen unter anderem eine MiG einen feindlichen Nato-Jet rammt.

Die frisch restaurierte MiG, die damals noch der LEG gehörte, einige aufwendig hergestellte Dioramen zur Geschichte der Fliegerei, die bereits 1906 in Nobitz begann, sowie einige Flugzeugmodelle – so startetet die Flugwelt.

Von da an wuchs die Sammlung durchschnittlich um ein Luftfahrzeug pro Jahr. „Die MiG-21 SPS, die wir im Juli 2005 aus Zwickau geholt haben, war das erste Flugzeug des Vereins“, so Fernekorn. Eigentlich sollte der Jet dort im Automuseum aufgebaut werden. Das passierte aber nicht – und so hatten die Nobitzer Glück. Solche und ähnliche Geschichten erlebt der Verein immer, wenn es darum geht, die Sammlung zu erweitern.

Kein U-Boot, weil es nicht fliegt

Zu den spektakulärsten Errungenschaften gehören natürlich die Breguet Atlantic und die Transall. Die beeindruckenden großen Flugzeuge konnte sich der Verein aber nur leisten, weil sie aus eigener Kraft nach Nobitz fliegen konnten. „Der Transport auf der Straße wäre unbezahlbar gewesen. Zur Atlantic hätten wir damals auch noch ein U-Boot dazu bekommen können. Doch es hierher zu schaffen, hätte um die 1,3 Millionen Euro gekostet“, plaudert Modaleck aus dem Nähkästchen.

Ein weiterer Besucher-Magnet ist der Starfighter. Das Flugzeug hat in den 60er-Jahren wegen der Häufigkeit seiner Abstürze den zweifelhaften Spitznamen „Witwenmacher“, „Erdnagel“ oder „Sargfighter“ bekommen. „Unserer ist aber keiner. Das ist eine in Italien produzierte Maschine. Den schlechten Ruf bekamen erst die Starfighter, die später in Bayern gebaut wurden“, so Fernekorn.

Zu jedem Flugzeug gibt es Geschichten

Wenn die Männer des Flugwelt-Vereins über die Flugzeuge reden, wird schnell klar: Zu jeder Maschine gibt es mehr als eine Anekdote. Mal erinnern sie sich, wie sie zum Ärger ihrer Frauen die Mittel zum Kauf aus eigener Tasche finanzieren mussten, etwa die 8000 Euro für den Hubschrauber Mi-2. Oder welche Hürden sie regelmäßig beim Restaurieren nehmen müssen. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann das Museum in den Sommermonaten zu den regulären Öffnungszeiten immer Freitag, Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr besuchen – dann ist auch das Café geöffnet – , zur Saisoneröffnung am Wochenende vorbeischauen oder auch zur Sommerfest am 14. Juli.

Die wichtigsten Ereignisse 2004: Vereinsgründung 2005: Ankunft MiG-21 SPS Eröffnung der Ausstellung Erwerb 2. Außengelände 2007 Ankunft Breguet Atlantic Beginn Restaurierung MiG-21 SPS Sonderausstellung Luftschifffahrt Erwerb Agrarflugzeug Let Z-37 Vereinsinterner Lehrgang zur Fliegerei 2008 Sonderausstellungen He-162 und Metallmodelle von Franz Gaudeck 1. Veteranentreffen 2009 Ankunft Mi-2 Eröffnung der Ausstellung zur Luftschifffahrt 1. Vereinsfest Baubeginn Colditz Gleiter Beginn Restaurierung Mi-2 2010 Ankunft Fiat G.91 und F-86 Sonderausstellung Segelflugzeugmodelle 2011 Ankunft Funktionsmodell Würzburg-Radar Ankunft F 104 Starfighter 2013 komplett erneuerte Ausstellung „100 Jahre Flugplatz“ Herstellung Fotobuch „100 Jahre Flugplatz“ komplette Umzäunung des 2. Außengeländes 2014 Ankunft C 160 Transall Erwerb Museumsgebäude Erwerb MiG-21 SMT 2015 Ankunft Su-22 M4 2019 Eröffnung neue Ausstellung: Passagier- und Frachtfliegerei

Von Jörg Reuter