Nobitz/Altenburg

Nach dem Gymnasium in Schmölln ist die Sanierung der Grundschule in Nobitz der zweitgrößte Posten, den der Landkreis für Investition in Schulen derzeit plant. Inzwischen ist der fast 60 Seiten umfassende Fördermittelantrag soweit gediehen, dass das Schreiben in den nächsten Tagen nach Erfurt geschickt werden kann, informiert die Kreisbehörde. Zeit hat das Landratsamt dafür bis Ende Juli.

„Aus Erfahrung rechen wir dann binnen drei bis vier Monaten mit einer Antwort vom Fördermittelgeber“, erklärt Jana Fuchs. Wann die bauliche Umsetzung des Vorhabens ansteht, könne aber noch nicht abgeschätzt werden. „Zuerst muss dann – vorausgesetzt, wir bekommen eine Fördermittelzusage – geschaut werden, ob die Mittel für den Eigenanteil in den Kreishaushalt eingestellt werden können. Es handelt sich schließlich um eine große Summe“, so die Sprecherin des Landratsamtes weiter.

Ein Haus wird saniert und umgebaut, ein neues errichtet

Einen Eigenanteil von bis zu 1,5 Millionen Euro hatten die Planer bereits 2015 errechnet. Denn so lange liegt die mehrheitliche Zustimmung des Kreistags zurück, das Schulgebäude in Nobitz zu sanieren. Seinerzeit entschieden sich die Mitglieder des Gremiums dafür, die vom Planer empfohlene Variante der drei erarbeiteten Vorschläge umzusetzen. Demnach wird Haus drei saniert und umgebaut und zudem ein neues Haus errichtet.

„Nach diesem Beschluss haben wir dann – wie im zweistufigen Verfahren vorgesehen – erst die Fördermittelanfrage gestellt, die anschließend vom Freistaat geprüft wurde. Als in Erfurt die Prüfung abgeschlossen war, wurde daraufhin von uns am 29. Mai der Fördermittelantrag angefordert, denn wir nun spätesten nächste Woche einreichen müssen“, erläutert Fuchs das mehrjährige Prozedere. Ob die vor drei Jahren ermittelten Baukosten noch zutreffen, ist jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Preisentwicklung in der Baubranche fraglich. „Deshalb ist auch die veranschlagte Höhe des Eigenanteils mit Vorsicht zu genießen“, sagt Fuchs zur OVZ.

Mängelliste für derzeitigen Bau ist lang

Nichtsdestotrotz muss die Schule in Nobitz saniert werden. Denn vor drei Jahren stellte der Planer fest, dass die baulichen Mängel an dem aus drei Häusern bestehenden Gebäudekomplex größer sind als angenommen. Die Baufachleute attestierten damals: Die Tragkonstruktionen ist unterbemessen, die Räumen sind nicht groß und hoch genug, Wärme- und Schallschutz sind mangelhaft, es gibt keinen zweiten Fluchtweg, die Rettungswege sind zudem nicht breit genug. Auch Elektro- und Heizungsanlage müssen erneuert werden. Drüber hinaus sind die Gebäude nicht barrierefrei erreichbar und sie führen wegen ihrer Anzahl und Anordnung zu einen organisatorischen Mehraufwand im Schulalltag.

Von Jörg Reuter