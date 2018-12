Schmölln/Schönhaide

Ein Verkehrsunfall hat am Samstag gegen 9.20 Uhr an der Auffahrt zur A 4 an der Anschlussstelle Schmölln drei Verletzte gefordert. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 55-jähriger Ford-Fahrer die Absicht, von der Autobahn auf die Landstraße in Richtung Crimmitschau abzubiegen. Dabei übersah er einen Honda, der auf der Landstraße in Richtung Schmölln fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrer und eine 58-jährige Mitfahrerin im Ford verletzt ins Klinikum gebracht werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren zum Zwecke der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen im Einsatz. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Von ovz