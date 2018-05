Sie sind bekannt in Stadt und Land, doch bislang wollte sie niemand wieder zum Leben erwecken. Nun wird ein weiterer Anlauf gewagt, für das Halbe Schloss in Niederhain, das einstige Kaffeerösterei-Gebäude in der Fabrikstraße und die ehemalige Poliklinik am Pauritzer Platz neue Eigentümer zu finden.