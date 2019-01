Altenburg

Es herrscht geschäftige Betriebsamkeit im Erdgeschoss der Sparkassen-Zentrale in der Wettinerstraße. Kunden lassen sich am Schalter beraten, heben am Automaten Geld ab, warten auf Termine bei Mitarbeitern in den Büros. Immer wieder bleiben einzelne Menschen stehen und schauen etwas genauer hin. Auf Bilder von Schlössern an malerischen Flussläufen, von beinahe mystisch anmutenden Sonnenaufgängen am Meer, in die ausdrucksstarken Augen porträtierter Menschen, auf die opulenten Kostüme von Besuchern des Wave-Gotik-Treffens in Leipzig oder auch auf ein Paar, nun ja, kopulierender Fliegen. „Ja, auch Makrofotografien werden bei uns gemacht“, schmunzelt Clubchef Alexander Mahn darauf angesprochen.

Bandbreite des Clubs soll deutlich werden

Insgesamt 26 Fotografien sind im Foyer des Geldhauses zu bestaunen. Geschossen haben sie die 13 Mitglieder der Altenburger Fotofreunde, jeder ist mit zwei Werken vertreten. „Wir haben uns bewusst für eine Autorenausstellung entschieden und lediglich gebeten, die aktuellen Lieblingsbilder einzureichen“, erklärt Alexander Mahn. „So können wir am Besten zeigen, welche Bandbreite an Themen und Motiven bei uns im Club möglich ist.“

Entsprechend reihen sich aufwendig vorbereitete Fotografien mit Mehrfach- oder Langzeitbelichtungen neben recht spontanen, aber nicht weniger überzeugenden, Schnappschüssen an den Ausstellungswänden. „Eines unserer Mitglieder steht auch schon mal morgens um drei auf, um den Sonnenaufgang zu fotografieren“, so Mahn. „Trotzdem: Man muss kein Profi sein, um bei uns mitmachen zu können. Man sollte nur ohne Scheuklappen durch die Welt gehen.“

Eindringlicher Blick: „Schau mir in die Augen“ hat Steffen Kettmann diese Aufnahme genannt. Sie ist derzeit in der Sparkassen-Zentrale zu sehen. Quelle: Mario Jahn (Repro)

Fotos sollen Reaktion auslösen

Letztlich, das weiß der passionierte Hobbyfotograf aus langjähriger Erfahrung, komme es auch gar nicht auf die rein technische Perfektion eines Bildes an. „Ein gutes Bild muss vor allem eine Aussage haben, den Betrachter für einen Augenblick gefangen nehmen und verharren lassen“, beschreibt Mahn. Wenn man es schaffe, mit seinem Foto eine Reaktion oder Emotion beim Gegenüber auszulösen, habe man das Ziel erreicht. „Der Mensch ist eben ein visuelles Tier.“

Dadurch und durch die sich stetig entwickelnde Technik erkläre sich wohl auch die immer stärker werdende Bilderflut im heutigen Internet. Eine Entwicklung, die auch an den Fotofreunden nicht ohne Spuren vorbeigeht. „Die Sehgewohnheiten sind heute ganz anders, die Schnelligkeit, mit der neue Bilder entstehen“, erklärt der 34-Jährige. Mit Filteroptionen können selbst aus wenig aufregenden Fotos echte Hingucker werden. „Das senkt auf der einen Seite natürlich die Hemmschwelle für Leute, sich mal in der Fotografie zu versuchen. Andererseits verstehen viele aber auch nicht mehr, was eigentlich alles an Arbeit hinter einem guten Bild stecken kann.“

Beinahe historisch mutet dieses Foto von Andreas Kubig an. „Hochzeitsdroschke“ hat es der Hobbyfotograf genannt. Quelle: Mario Jahn (Repro)

Fotofreunde wollen kein „Eliteclub“ sein

An genau dieser Stelle setzen die Fotofreunde an. „Reflektieren, warum ein Bild gut ist, mal hinter das reine Drücken auf den Auslöser steigen, das können wir vermitteln“, sagt Alexander Mahn mit Überzeugung. Genügend Erfahrung dazu ist definitiv vorhanden, schließlich ist der Zusammenschluss bereits seit 1969 – damals noch als Betriebsfotoclub „Ewa 69“ im VEB Elektrowärme Altenburg– aktiv. Nach einer Dürreperiode nach der Wende wird sich seit Mitte der Neunziger wieder regelmäßig über Fotos und die zugehörige Technik ausgetauscht.

Die Mitglieder sind nach wie vor größtenteils in der Skatstadt angesiedelt, aber auch in Zeitz und sogar im Allgäu finden sich Mitstreiter. Genau so unterschiedlich wie die Wohnorte der Fotofreunde sind auch deren Fachkenntnisse. „Vom alten Hasen bis zum Anfänger ist alles dabei“, weiß Alexander Mahn, „wir sind jedoch alle Amateure.“ Und das soll auch künftig so bleiben, ein „Eliteclub“ wolle man nicht werden, betont er. „Es geht einfach um den Spaß am Fotografieren, den gegenseitigen Austausch und das Feilen an seinen Fähigkeiten.“

Diese Strandszene hat Hansjürgen Stanczewski für die Ausstellung ausgewählt. Mit „Möwenfütterung“ gelang ihm eine belebte Momentaufnahme. Quelle: Mario Jahn (Repro)

Attraktiver für den Nachwuchs werden

Dazu veranstaltet der Club regelmäßig interne Wettbewerbe, verteilt monatliche „Hausaufgaben“ bei denen die Mitglieder etwa ein bestimmtes Motiv einfangen oder eine bestimmte Technik nutzen müssen. Auch Fotoexkursionen stehen auf dem Programm. „Da geht es dann etwa nach Leipzig, um Stadtleben und Architektur oder auch Tiere im Zoo zu fotografieren, oder wir erkunden Altenburg bei Nacht“, weiß Mahn zu berichten.

Angesichts dieses Angebots, bedauert Mahn, sei es schade, dass immer weniger Neumitglieder den Weg zu den Fotofreunden finden. „Dabei könnten gerade junge Fotografen vom Wissensschatz der Älteren profitieren. Schließlich haben diese die Fotografie noch auf eine ganz andere Art kennen gelernt.“ Hier wolle er künftig ansetzen, neue Medien und das Internet stärker nutzen. „Wir müssen attraktiver werden, uns mehr aus dem Schatten herausbewegen“, weiß er. Ein Weg seien mehr Ausstellungen, um die Fotofreunde stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Zwei Mal pro Jahr wolle man künftig bestenfalls eine Schau organisieren. „Dazu müssen wir nur die passende Fläche finden. Gerade in öffentlichen Einrichtungen ist das leider mitunter schwierig.“

Die Ausstellung der Fotofreunde Altenburg in der Sparkasse ( Wettinerstraße 1) ist noch bis Ende Januar zu sehen.

Von Bastian Fischer