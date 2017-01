Altenburg. Wie wird das Altenburger Lindenau-Museum künftig aufgestellt sein? Wie und wann geht es weiter mit der Sanierung? Wird es zusätzliche Depot-Räume geben? Wird eine Stiftung gegründet? Es sind viele Fragen, die Roland Krischke beim Start in sein erstes Jahr als Chef des renommierten Kunstmuseums umtreiben. Antworten hat er zurzeit noch nicht allzu viele.

„Am Museum muss Großes passieren“, ist der 49-Jährige dennoch überzeugt. Denn es gibt derzeit zu viele offene Baustellen. Das Dach ist zwar wieder dicht – es wurde für 650 000 Euro erneuert – und damit ein erster Schritt getan. Doch noch immer fehlen neue Fenster, eine neue Sanitäranlage, ein behindertengerechter Zugang und eine ordentliche Klimatechnik. Kirschke schätzt den Bedarf allein für die dringend notwendige Sanierung des Hauses auf rund zehn Millionen Euro. Er hoffe, dass die Arbeiten dazu vielleicht 2019 angegangen werden.

In einem zweiten Schritt soll das Depotproblem gelöst werden. Schon Krischkes Vorgänger hatten darüber geklagt, dass die Depots aus allen Nähten platzen. Die lange diskutierte Idee eines Anbaus ist vom Tisch, weiß Krischke. Stattdessen ist im Gespräch, Depots in den ehemaligen herzoglichen Marstall auszulagern, wodurch zugleich mehr Ausstellungsfläche im Stammhaus gewonnen würde. Doch dafür müsste das historische Gebäude saniert werden. Bis dato ist aber noch nicht einmal eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Hier rechnet der Direktor mit einem weiteren Investbedarf von etwa 20 Millionen Euro.

Krischke arbeitet derzeit an einer neuen Konzeption für das Haus, die er spätestens im Frühjahr vorlegen will. Doch bis die großen Fragen geklärt werden können, geht die Alltagsarbeit in der Gabelentzstraße selbstverständlich weiter, erklärte er auf einer Pressekonferenz am Dienstag, bei der es um Resümee und Ausblick gleichermaßen ging.

Im zurückliegenden Jahr haben 17 211 Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Lindenau-Museum besucht. Der leichte Besucherrückgang gegenüber 2015 sei dem Umstand geschuldet, dass einige Bereiche des Museums über viele Monate hinweg wegen der Dachsanierung nicht zugänglich waren und deshalb die Ausstellungstätigkeit eingeschränkt werden musste. Vier waren es dennoch, wobei vor allem die zu den beiden einheimischen Künstlern Peter Schnürpel – rund 1300 Besucher wurden hier gezählt – und Gerhard Altenbourg auf beachtliche Resonanz stießen und im letzteren Fall noch stoßen.

Es gab 2016 über 260 Führungen und zusätzlich eine Vielzahl anderer Veranstaltungen: Vorträge, Künstlergespräche, Konzerte, Lesungen, Familiensonntage und Feste. Es wurden Kooperationen mit Schulen sowie zwei Kliniken vertieft, und es wurden Bilder an viele namhafte Museen in Europa ausgeliehen. Wegen der klimatischen Probleme im eigenen Haus sei es aber schwierig, selbst vergleichbare Leihgaben in Altenburg zu zeigen, erläuterte Krischke.

Auch wurden laut Krischke mehr als 40 000 Euro in die Restaurierung von Gemälden gesteckt. Vor einem Jahr hatte das Museum wegen „mikrobiellen Befalls“ für Negativschlagzeilen gesorgt. Für positive Aspekte hingegen sorge immer wieder die hervorragende Arbeit des Studios Bildende Kunst und die Zusammenarbeit mit dem Förderverein, der im Vorjahr 80 neue Stühle kaufte und auch sonst durch Mäzenatentum das Museum vielfältig unterstütze.

Das werde auch in diesem Jahr fortgesetzt, unter anderem mit der Aktion „Pro Lindenau“ im Herbst. Insgesamt sind acht neue Ausstellungen geplant, zu denen die Exposition von Altenbourg-Preisträgerin Pia Fries gehört, die extra dafür neue Werke schaffe.

Roland Krischke freut sich zudem, dass es ab 1. Februar einen neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter gibt und über Fördergelder ab Sommer einen Museumspädagogen. „Denn das Haus geht, mit Blick auf die Mitarbeiter, auf dem Zahnfleisch“, so Krischke. Das Lindenau-Museum müsse insgesamt einen neuen Stellenwert erhalten, und der drücke sich nun mal in finanziellen Zuwendungen aus.

Von Ellen Paul