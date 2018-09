Altenburg

In Altenburg ist Frank Fache ohne Übertreibung bekannt wie ein bunter Hund. Viele Jahre bestimmte er maßgeblich die Geschicke beim SV Motor Altenburg mit, für den er einst sogar in der zweiten DDR-Liga auflief. Als Moderator beim Fasching sowie Skatstadtmarathon war und ist er ebenfalls unterwegs. Und der ausgebildete Lehrer Fache war zudem seit 1990 Schulleiter an verschiedenen Gymnasien der Stadt.

Die Aufzählung könnte man getrost noch einige Zeit fortsetzen. „Ja ich lebe schon in einem gewissen Unruhestand“, lacht Fache. Am Sonntag aber will er es ausnahmsweise mal ganz ruhig und im kleinsten Kreis angehen: dann feiert Frank Fache seinen 75. Geburtstag. „Ich werde sozusagen aus Altenburg fliehen und ein paar Tage in einer Therme genießen“, verrät der Jubilar. Aber später werden alle Feiern natürlich auch mit den viele Bekannten, die man bei so einem vielfältigen Engagement einfach haben muss, nachgeholt, verspricht er.

Er bleibt dem aktiven Sport treu

Auch als 75-Jähriger will es Frank Fache keineswegs deutlich ruhiger angehen. „So lange ich noch kann, will ich aktiv bleiben. Das brauche ich einfach auch“, meint er. Dazu zählen nicht nur seine eigenen sportlichen Aktivitäten – Fache spielt „nur“ noch Tischtennis, schwimmt und wandert oder geht ins Fitnessstudio. „Fußball bei unseren Alten Herren sowie Squash muss ich leider jetzt bleiben lassen, weil ich eine Hüft-OP hatte.“ Aber bei den Kickern agiert der Jubilar auch noch als eine Art Teambetreuer.

Und was für Wünsche hat man noch mit 75? „Auf jeden Fall, dass ich wieder restlos fit werde und dass ich meine ganzen Verpflichtungen noch lange ausüben kann“, sagt Fache. Dazu gehört für den in Liegnitz/Schlesien geborenen auch das Engagement im Förderverein des Friedrichgymnasiums und sein Mandat in der SPD im Stadtrat.

Von Jörg Wolf